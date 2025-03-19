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  • Дюков сказал, кто принял решение о вызове Дзюбы в сборную России

Дюков сказал, кто принял решение о вызове Дзюбы в сборную России

Сегодня, 08:35
3

Президент РФС Александр Дюков высказался о приглашении нападающего Артема Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией в марте.

«Это решение Валерия Георгиевича – Дзюба заслужил вызов в национальную команду. Я на это решение не влиял – его принял главный тренер. Когда Валерий Георгиевич принимал это решение, вряд ли он думал о том, чтобы привлечь дополнительных болельщиков», – сказал Дюков.

  • 36-летний Дзюба может побить рекорд по числу голов за сборную России. Сейчас у него и Александра Кержакова по 30 забитых мячей.
  • Дзюба не играл за сборную России с Евро-2020, прошедшем в 2021 году.

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Источник: «Известия»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Гренада Россия Замбия Дзюба Артем Дюков Александр
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Комментарии (3)
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алдан2014
1742363735
Кто ж тебе поверит. Журналюги травили Карпа много лет с игрой Дзюбы за сборную. Одолжение сделано. Дело за Артёмом. Слабо покер дворовой команде?
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Таврида
1742364417
Валерий Георгиевич решил забесплатно в клоунском "рекорде" Дзюбы поучаствовать? А Кержакову сколько за первый удар в "историческом матче" отвалят? Сборную в шапито превращают, причем весьма недешевое, судя по доходам/расходам Валерия Георгиевича.
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ScarlettOgusania
1742364727
после спича Кержакова про СВО, когда его думали объявить иноагентом, возможно, отсюда ноги растут о замещении его рекордов рекордами "рукаку", и согласие на это явно принимал не Карпин...(
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