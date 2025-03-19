Дюков сказал, кто принял решение о вызове Дзюбы в сборную России

Президент РФС Александр Дюков высказался о приглашении нападающего Артема Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией в марте.

«Это решение Валерия Георгиевича – Дзюба заслужил вызов в национальную команду. Я на это решение не влиял – его принял главный тренер. Когда Валерий Георгиевич принимал это решение, вряд ли он думал о том, чтобы привлечь дополнительных болельщиков», – сказал Дюков.