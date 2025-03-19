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  • Пономарев предложил соперников для сборной России вместо Гренады

Пономарев предложил соперников для сборной России вместо Гренады

Сегодня, 07:49
3

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарeв сказал, что у него нет большого желания смотреть товарищеские матчи сборной России с Гренадой и Замбией.

– На кого или на что будет интереснее всего посмотреть в двух предстоящих матчах сборной России?

– Не могу сказать, что на кого-то будет интересно смотреть. Если бы играли серьезные соперники, а так, привезли команды откуда-то. Большого желания смотреть эти матчи нет. Может быть, краем глаза взгляну, что представляют из себя эти сборные. Все ведь сразу будет понятно.

– Ждете крупных побед нашей сборной в этих матчах?

– Конечно. Только крупных побед.

– Что вы знаете о сборных Гренады и Замбии? Может, смотрели какую-то информацию?

– Ничего не смотрел и их матчи не видел. У Гренады все население, как у нас в Долгопрудном. С такими соперниками, считаю, не очень красиво играть для такой великой страны, как Россия.

Лучше бы провели матч со сборной легионеров РПЛ или со вторым составом национальной команды. Было бы интереснее. Афиша была бы хорошая.

– Но ведь сборной России дадут рейтинговые очки за победы в этих матчах, что тоже важно.

– Да, очки нам в рейтинг пойдут. Это ясно. Просто результаты матчей уже всем понятны.

– Как восприняли приглашение Дзюбы в сборную? Это правильный шаг Карпина?

– Карпин молодец, что принял такое решение. Стоит его поблагодарить за это. Он дал возможность Дзюбе выйти в лидеры рейтинга бомбардиров нашей национальной команды.

Это как поощрение для Артeма. А то в последнее время его все заклевали. Может быть, этот футболист уже в ближайший сезон – два завершит карьеру. Ему сейчас 36 лет.

– Как думаете, Артeм побьет рекорд Кержакова по голам за сборную?

– Думаю, что Дзюба забьет два – три мяча и обгонит Кержакова.

– Карпин правильно сделал, что отдал Дзюбе капитанскую повязку?

– Это правильно, потому что Артeм достоин капитанства. Он столько лет провел в футболе и заслужил такое право.

  • Матч Россия – Гренада пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:00 мск.
  • Встреча Россия – Замбия состояится 25 марта и также стартует в 20:00 мск.
  • На счету Артема Дзюбы и Александра Кержакова по 30 голов за сборную России.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Гренада Россия Замбия Дзюба Артем Пономарев Владимир
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Комментарии (3)
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Таврида
1742363596
Дзюбу заклевали за отказ ехать на отборочные матчи со Словенией и Словакией. Вот сейчас он "набрал форму" и готов порвать всех гренадцев и замбийцев в товарняках как Тузик грелку, бггг. Умерла так умерла, Карпин труп карьеры Дзюбы в сборной пытается реанимировать, ЧСВ Тёмы ублажить. Вот нахуа это кому нужно?
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алдан2014
1742364617
Я даже напрягся,неужели Пономарёв, что то разумное придумал...пустой трёп. Все недовольны такими соперниками. Другие боятся нас.. чё теперь
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