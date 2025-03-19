Пономарев предложил соперников для сборной России вместо Гренады

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарeв сказал, что у него нет большого желания смотреть товарищеские матчи сборной России с Гренадой и Замбией.

– На кого или на что будет интереснее всего посмотреть в двух предстоящих матчах сборной России?

– Не могу сказать, что на кого-то будет интересно смотреть. Если бы играли серьезные соперники, а так, привезли команды откуда-то. Большого желания смотреть эти матчи нет. Может быть, краем глаза взгляну, что представляют из себя эти сборные. Все ведь сразу будет понятно.

– Ждете крупных побед нашей сборной в этих матчах?

– Конечно. Только крупных побед.

– Что вы знаете о сборных Гренады и Замбии? Может, смотрели какую-то информацию?

– Ничего не смотрел и их матчи не видел. У Гренады все население, как у нас в Долгопрудном. С такими соперниками, считаю, не очень красиво играть для такой великой страны, как Россия.

Лучше бы провели матч со сборной легионеров РПЛ или со вторым составом национальной команды. Было бы интереснее. Афиша была бы хорошая.

– Но ведь сборной России дадут рейтинговые очки за победы в этих матчах, что тоже важно.

– Да, очки нам в рейтинг пойдут. Это ясно. Просто результаты матчей уже всем понятны.

– Как восприняли приглашение Дзюбы в сборную? Это правильный шаг Карпина?

– Карпин молодец, что принял такое решение. Стоит его поблагодарить за это. Он дал возможность Дзюбе выйти в лидеры рейтинга бомбардиров нашей национальной команды.

Это как поощрение для Артeма. А то в последнее время его все заклевали. Может быть, этот футболист уже в ближайший сезон – два завершит карьеру. Ему сейчас 36 лет.

– Как думаете, Артeм побьет рекорд Кержакова по голам за сборную?

– Думаю, что Дзюба забьет два – три мяча и обгонит Кержакова.

– Карпин правильно сделал, что отдал Дзюбе капитанскую повязку?

– Это правильно, потому что Артeм достоин капитанства. Он столько лет провел в футболе и заслужил такое право.