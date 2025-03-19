Непомнящий – о матче России с Гренадой: «Будто специально для Дзюбы соперника нашли»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о товарищеской встрече между сборными России и Гренады.

Матч пройдет на московской «ВТБ Арене» сегодня в 20:00 мск.

Артем Дзюба будет капитаном национальной команды. Его вызвали впервые с лета 2021 года.

Форварду «Акрона» нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Вот для Артема это все и сделано. Будто специально для него соперника нашли: «Давай, бей рекорды и входи в историю!».

Я даже не сомневаюсь, что Дзюба сделает свое дело и станет единоличным лучшим бомбардиром в истории сборной России!

Каких-то невероятных ожиданий этого события у меня нет, я довольно равнодушно отношусь к этому событию.

То, что Артем добьется поставленной цели, – это факт. Пускай добивается желаемого», – заявил Непомнящий.