Реакция Кержакова на предложение нанести символический удар перед матчем сборной России, в котором Дзюба может побить его рекорд

Александр Кержаков оценил приглашение на товарищескую встречу между сборными России и Гренады.
- Бывший нападающий исполнит символический удар перед стартовым свистком.
«Это была инициатива РФС. Они мне предложили, и я с удовольствием откликнулся.
Мне показалось, это будет очень здорово и красиво», – сказал Кержаков.
- Россия примет Гренаду в среду, 19 марта, в 20:00 мск.
- В этом матче Артем Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории сборной.
- Сейчас у него и Кержакова по 30 голов в составе национальной команды.
Источник: «Спорт-Экспресс»