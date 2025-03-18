Реакция Кержакова на предложение нанести символический удар перед матчем сборной России, в котором Дзюба может побить его рекорд

Александр Кержаков оценил приглашение на товарищескую встречу между сборными России и Гренады.

Бывший нападающий исполнит символический удар перед стартовым свистком.

«Это была инициатива РФС. Они мне предложили, и я с удовольствием откликнулся.

Мне показалось, это будет очень здорово и красиво», – сказал Кержаков.