Кержаков исполнит символический удар перед матчем сборной России, в котором Дзюба может побить его рекорд

РФС пригласил Александра Кержакова на товарищескую встречу между сборными России и Гренады.
Бывший нападающий исполнит символический удар перед стартовым свистком.
«По нашей задумке, пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу на матче станет символом уважения и преемственности двух легенд сборной России», – объяснил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
- Россия примет Гренаду в среду, 19 марта, в 20:00 мск.
- В этом матче Артем Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории сборной.
- Сейчас у него и Александра Кержакова по 30 голов в составе национальной команды.
Источник: телеграм-канал сборной России