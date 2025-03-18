Кержаков исполнит символический удар перед матчем сборной России, в котором Дзюба может побить его рекорд

РФС пригласил Александра Кержакова на товарищескую встречу между сборными России и Гренады.

Бывший нападающий исполнит символический удар перед стартовым свистком.

«По нашей задумке, пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу на матче станет символом уважения и преемственности двух легенд сборной России», – объяснил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.