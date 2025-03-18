В «Спартаке» сообщили о травме самого дорогого футболиста в истории клуба

У нападающего «Спартака» Ливая Гарсии возникли проблемы со здоровьем после матча с «Зенитом» (2:1).
Из-за травмы 27-летний футболист пропустит мартовские игры сборной Тринидада и Тобаго.
«Ливай Гарсия, вызванный в сборную Тринидада и Тобаго, остался в расположении клуба – у него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве», – сообщили в спартаковской пресс-службе.
- «Спартак» купил форварда в феврале за 18,7 млн евро.
- Это самый дорогой трансфер в истории клуба.
- Гарсия не совершил ни одного голевого действия в первых 4 матчах (162 минуты).
Источник: «Спорт-Экспресс»