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  • В «Спартаке» сообщили о травме самого дорогого футболиста в истории клуба

В «Спартаке» сообщили о травме самого дорогого футболиста в истории клуба

Сегодня, 16:48
5

У нападающего «Спартака» Ливая Гарсии возникли проблемы со здоровьем после матча с «Зенитом» (2:1).

Из-за травмы 27-летний футболист пропустит мартовские игры сборной Тринидада и Тобаго.

«Ливай Гарсия, вызванный в сборную Тринидада и Тобаго, остался в расположении клуба – у него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве», – сообщили в спартаковской пресс-службе.

  • «Спартак» купил форварда в феврале за 18,7 млн евро.
  • Это самый дорогой трансфер в истории клуба.
  • Гарсия не совершил ни одного голевого действия в первых 4 матчах (162 минуты).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тринидад и Тобаго Гарсия Ливай
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Комментарии (5)
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FWSPM
1742306194
какие ему сборные ? в тренеровочный зал до седьмого пота! мартинс за него всю работу делает
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Иван Петров 1986
1742307488
Эти блохастые костоломы кого хочешь вырубят.
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saf05
1742307536
Трепуны.
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fakeid
1742309476
ухаха! впарили в тарасятник престарелого греческого зулуса втридорога - и он тут же забил на футбол. контракт подписан, чемоданы получены - зачем играть, когда можно симулировать травму и доить лукойл дальше ещё 4 года? правда и играть он толком не умел, так что не потеря в этом плане, в отличие от финансовых потерь! за 40 лямов взяли + 10 зарплата + 20 агентские + 30 бонус + 184 тысячи рублей на поход в тарасофскую баню, вазелин, гуталин, бромантан, палёную косорыловку, брюкву, жёлуди и красные стринги! позор! (гы-гы)
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subbotaspartak
1742309861
Нормально потренируется 2 недельки, а то Тобаго...
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