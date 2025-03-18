В «Спартаке» сообщили о травме самого дорогого футболиста в истории клуба

У нападающего «Спартака» Ливая Гарсии возникли проблемы со здоровьем после матча с «Зенитом» (2:1).

Из-за травмы 27-летний футболист пропустит мартовские игры сборной Тринидада и Тобаго.

«Ливай Гарсия, вызванный в сборную Тринидада и Тобаго, остался в расположении клуба – у него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве», – сообщили в спартаковской пресс-службе.