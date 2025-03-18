Дзюба обратился к болельщикам перед матчем Россия – Гренада

Нападающий сборной России Артем Дзюба записал видеообращение в преддверии товарищеской встречи с Гренадой.
«Всем привет, дорогие болельщики! Завтра у нас игра на «ВТБ Арене» в 20:00. В 19:00 будет крутое шоу – приходите обязательно, поддержите сборную.
Я давно не был в сборной. Очень многие говорили добрые слова и хотели увидеть меня здесь – есть огромная возможность нам всем увидеться на стадионе.
Приходите, пожалуйста, обязательно поддержите – первый матч нашей сборной в этом году.
Всех жду на трибунах, у экранов телевизоров. Болеем за сборную России. Всем удачи!» – сказал Дзюба.
- Нападающему «Акрона» нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
- Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
- Сообщалось, что 36-летний Дзюба будет капитаном в матче с Гренадой.
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы