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  • Дзюба обратился к болельщикам перед матчем Россия – Гренада

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем Россия – Гренада

Сегодня, 16:16
2

Нападающий сборной России Артем Дзюба записал видеообращение в преддверии товарищеской встречи с Гренадой.

«Всем привет, дорогие болельщики! Завтра у нас игра на «ВТБ Арене» в 20:00. В 19:00 будет крутое шоу – приходите обязательно, поддержите сборную.

Я давно не был в сборной. Очень многие говорили добрые слова и хотели увидеть меня здесь – есть огромная возможность нам всем увидеться на стадионе.

Приходите, пожалуйста, обязательно поддержите – первый матч нашей сборной в этом году.

Всех жду на трибунах, у экранов телевизоров. Болеем за сборную России. Всем удачи!» – сказал Дзюба.

  • Нападающему «Акрона» нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
  • Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
  • Сообщалось, что 36-летний Дзюба будет капитаном в матче с Гренадой.

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Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Гренада Россия Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (2)
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NewLife
1742304795
Это не зюба писал. В тексте нет слова "безумно". Это маркер, по которому легко узнать высеры этого кадра.
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Mirak92
1742305549
От болелщиков. ПОШЕЛ н.й
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