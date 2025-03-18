Дзюба высказался о значении матчей за сборную России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба философски высказался о выступлениях за сборную России.

– Философский вопрос: что для тебя матч за сборную?

– Блин, ну это такое прямо... Это такое состояние души, наверное, такого умиротворения внутри. Какая-то гордость.

По прошествии своей карьеры, когда я закончу, главным, чем я буду гордиться, – это матчами за сборную на чемпионате мира, наверное.

Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере. Это лучшие эмоции, которые я испытывал. И я их никогда не забуду, когда вся страна так любила футбол. Как мальчишки, вообще люди везде встречали – это незабываемые ощущения.

Сборная для меня – это то место, где я, наверное, получил весь максимальный спектр эмоций: от негатива до позитива. Сборная для меня всегда была особым местом.