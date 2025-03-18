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Дзюба высказался о значении матчей за сборную России

Сегодня, 08:02
3

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба философски высказался о выступлениях за сборную России.

– Философский вопрос: что для тебя матч за сборную?

– Блин, ну это такое прямо... Это такое состояние души, наверное, такого умиротворения внутри. Какая-то гордость.

По прошествии своей карьеры, когда я закончу, главным, чем я буду гордиться, – это матчами за сборную на чемпионате мира, наверное.

Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере. Это лучшие эмоции, которые я испытывал. И я их никогда не забуду, когда вся страна так любила футбол. Как мальчишки, вообще люди везде встречали – это незабываемые ощущения.

Сборная для меня – это то место, где я, наверное, получил весь максимальный спектр эмоций: от негатива до позитива. Сборная для меня всегда была особым местом.

  • Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года.
  • Национальная команда сыграет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией 19 и 25 марта в Москве.

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Источник: YouTube-канал «Сборная России по футболу»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Гренада Россия Замбия Дзюба Артем
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Комментарии (3)
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sochi-2013
1742275114
"Хорошо излагает, собака."(О. Бендер)
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Romeo 123
1742277217
А недавно он сказал что если забивать то только грандам а не сборным чьё название первый раз в жизни слышишь, переобулся рукоблуд
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FFR
1742279349
Дзюбе по барабану сб. России, его интересует только один забитый мяч, чтобы обойти Кержакова.
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