Дзюба высказался о значении матчей за сборную России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба философски высказался о выступлениях за сборную России.
– Философский вопрос: что для тебя матч за сборную?
– Блин, ну это такое прямо... Это такое состояние души, наверное, такого умиротворения внутри. Какая-то гордость.
По прошествии своей карьеры, когда я закончу, главным, чем я буду гордиться, – это матчами за сборную на чемпионате мира, наверное.
Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере. Это лучшие эмоции, которые я испытывал. И я их никогда не забуду, когда вся страна так любила футбол. Как мальчишки, вообще люди везде встречали – это незабываемые ощущения.
Сборная для меня – это то место, где я, наверное, получил весь максимальный спектр эмоций: от негатива до позитива. Сборная для меня всегда была особым местом.
- Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года.
- Национальная команда сыграет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией 19 и 25 марта в Москве.