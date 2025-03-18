Дзюба – о матче с Гренадой: «Я так понял, что это страна пиратов»

Артем Дзюба высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Гренады.
– Впереди матч с Гренадой и возможный рекорд. Какие ощущения?
– Сразу ощущение ответственности. Если выйду, то все ждут гола.
Но, я так понял, что это Гренада – страна пиратов, можно так сказать. Поэтому будут биться и стараться.
Моя задача – сохранять спокойствие и постараться забить. Но самое главное – чтобы мы победили. Думаю, что в этом никто не сомневается, но надо провести хороший матч и желательно забить.
Но, ещe раз скажу, хочется ощутить и прочувствовать гимн, потому что, возможно, это – мой last dance. Всe может произойти, надо использовать свой шанс.
- Нападающему нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
- Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
- Сообщалось, что 36-летний Дзюба будет капитаном в матче с Гренадой.
Источник: сайт РФС