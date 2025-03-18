Дзюба – о матче с Гренадой: «Я так понял, что это страна пиратов»

Артем Дзюба высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Гренады.

– Впереди матч с Гренадой и возможный рекорд. Какие ощущения?

– Сразу ощущение ответственности. Если выйду, то все ждут гола.

Но, я так понял, что это Гренада – страна пиратов, можно так сказать. Поэтому будут биться и стараться.

Моя задача – сохранять спокойствие и постараться забить. Но самое главное – чтобы мы победили. Думаю, что в этом никто не сомневается, но надо провести хороший матч и желательно забить.

Но, ещe раз скажу, хочется ощутить и прочувствовать гимн, потому что, возможно, это – мой last dance. Всe может произойти, надо использовать свой шанс.