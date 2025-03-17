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  • Судью Иванова обвинили в неудалении Бабича в матче «Спартак» – «Зенит»

Судью Иванова обвинили в неудалении Бабича в матче «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 19:45
20

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что у Сергея Иванова были серьезные основания удалить защитника «Спартака» Срджана Бабича в игре 21-го тура против «Зенита».

– Много споров по эпизодам, связанных с Умяровым, Рябчуком и Бабичем.

– Игра была крайней сложной со множеством ключевых моментов. Три из них потенциально могли привести к пенальти в ворота «Зенита». Но мне кажется, арбитр правильно в них разобрался.

Момент с Умяровым. В той трансляции, что была, нет повторов – надо их смотреть. Куда он попал Зделару локтем и был ли там срыв перспективной атаки? Повторов у нас нет.

По поводу Рябчука. Они одновременно фолят с Мартинсом. В таком случае судья часто показывает желтую тому, у кого ее еще не было. Поэтому Иванов предъявил ее Мартинсу. Так, наверное, поступил бы любой.

По Бабичу момент сложнее. Мы видим массовую конфронтацию. Лусиано провоцировал Бабича, серб хватал аргентинца за грудки. По правилам, это неспортивное поведение. Оба должны были получить по карточке. Причем для Бабича он стала бы второй.

Да, была конфронтация и здесь судьи тоже часто показывают карточки тем, у кого их еще нет. Но тут было два явных зачинщика. И какая разница что происходило в игре до этого? Были все основания показать Бабичу вторую.

  • «Спартак» выиграл со счетом 2:1.
  • Победный гол на 90-й минуте, возможно, был забит из офсайда.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бабич Срджан Лапочкин Сергей Иванов Cергей
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Комментарии (20)
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Спартачище
1742230878
Хочет судейка вернуться к кормушке Старательно вылизывает газовое очко
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FCSpartakM
1742231160
Что -то не помню я, что Бабич за грудки кого-то брад. Не надо сочинять. Покричали и все. Было видно, что Бабич понимал, что у него ЖК и что нельзя определенную линию пересечь.
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anatolich72
1742231212
Маразм крепчает, в Питере Ныть.
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NewLife
1742231655
Говнюки болотные, даже проиграть с достоинством не могут. Придумайте еще, что Бабич пластиковые стаканчики бросал в Лусиано)))
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zadira56
1742231966
Очень хочется,чтобы позорная "народная" команда в тройку не попала.
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russkiisergei
1742231967
а, где разбор по не поставленным пенальти в ворота позорников???
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NewLife
1742232010
Бомбардир, к чему этот пердеж в заголовках на пустом месте. Конкретно, где в тексте вы нашли обвинения, пожалуйста процитируйте.
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рылы
1742232711
ещё мартинса не удалили в первом тайме, когда тот намеренно сыграл рукой в мяч. хряки знатно поработали с судейским корпусом перед этой игрой. стыдно за рылов и лукойл!
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Интерес
1742232889
У Бабича все удаления ещё впереди.А в ответственный момент подведёт,или так-дело случая.Пока везёт кадру.
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timon2401
1742233351
не может по другому Зенит((( с Факелом играли, ныли потом неделю, со Спартаком, та же история..эх, не легко им даётся играть как все оставшиеся команды играют уже много последних лет в угоду "чемпионств" питерской команды..ну и по делом им (главное чтобы после их нытья не вернулось всё обратно)
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