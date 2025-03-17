Судью Иванова обвинили в неудалении Бабича в матче «Спартак» – «Зенит»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что у Сергея Иванова были серьезные основания удалить защитника «Спартака» Срджана Бабича в игре 21-го тура против «Зенита».

– Много споров по эпизодам, связанных с Умяровым, Рябчуком и Бабичем.

– Игра была крайней сложной со множеством ключевых моментов. Три из них потенциально могли привести к пенальти в ворота «Зенита». Но мне кажется, арбитр правильно в них разобрался.

Момент с Умяровым. В той трансляции, что была, нет повторов – надо их смотреть. Куда он попал Зделару локтем и был ли там срыв перспективной атаки? Повторов у нас нет.

По поводу Рябчука. Они одновременно фолят с Мартинсом. В таком случае судья часто показывает желтую тому, у кого ее еще не было. Поэтому Иванов предъявил ее Мартинсу. Так, наверное, поступил бы любой.

По Бабичу момент сложнее. Мы видим массовую конфронтацию. Лусиано провоцировал Бабича, серб хватал аргентинца за грудки. По правилам, это неспортивное поведение. Оба должны были получить по карточке. Причем для Бабича он стала бы второй.

Да, была конфронтация и здесь судьи тоже часто показывают карточки тем, у кого их еще нет. Но тут было два явных зачинщика. И какая разница что происходило в игре до этого? Были все основания показать Бабичу вторую.