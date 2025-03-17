Лапочкин заявил о судейской ошибке в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что «Спартак» забил победный гол в ворота «Зенита» из офсайда.

Спартаковцы выиграли со счетом 2:1 в Москве.

На 90-й минуте отличился Кристофер Мартинс.

ВАР проверял этот гол на наличие офсайда, но в итоге засчитал его.

– Гол правильно засчитан?

– Не уверен. По тем картинкам, которые мы видим, кажется, что Мартинс был впереди защитника, поэтому гол не следовало засчитывать.

Тем более нас не убеждают офсайдные линии, так как мы не видим крайнюю точку защитника «Зенита». Мы видим колено Мартинса, но по той точке, по которой линия проведена и которую нам показали, кажется, что это его перчатка.

Как я вижу, Мартинс был ближе к линии ворот «Зенита». Это положение «вне игры».

– Если вы не уверены на 100%, то и комната VAR могла быть не уверена. Почему тогда гол засчитали?

– Думаю, гол засчитали потому, что ассистент главного арбитра засчитал гол. Когда есть сомнения, ты не уверен на 100%, остается решение ассистента. А он, как видим, засчитывает гол. Когда мяч забили, он побежал к центру (поля).

Покажите нам, как все происходило, что делал VAR, как они проверяли, как они рисовали линию, тогда нам станет все понятно. А когда все закрыто и все застегнуты на все пуговицы пиджака, тогда и возникают теории заговора.