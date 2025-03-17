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  • Лапочкин заявил о судейской ошибке в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Лапочкин заявил о судейской ошибке в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Сегодня, 16:48
62

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что «Спартак» забил победный гол в ворота «Зенита» из офсайда.

  • Спартаковцы выиграли со счетом 2:1 в Москве.
  • На 90-й минуте отличился Кристофер Мартинс.
  • ВАР проверял этот гол на наличие офсайда, но в итоге засчитал его.

– Гол правильно засчитан?

– Не уверен. По тем картинкам, которые мы видим, кажется, что Мартинс был впереди защитника, поэтому гол не следовало засчитывать.

Тем более нас не убеждают офсайдные линии, так как мы не видим крайнюю точку защитника «Зенита». Мы видим колено Мартинса, но по той точке, по которой линия проведена и которую нам показали, кажется, что это его перчатка.

Как я вижу, Мартинс был ближе к линии ворот «Зенита». Это положение «вне игры».

– Если вы не уверены на 100%, то и комната VAR могла быть не уверена. Почему тогда гол засчитали?

– Думаю, гол засчитали потому, что ассистент главного арбитра засчитал гол. Когда есть сомнения, ты не уверен на 100%, остается решение ассистента. А он, как видим, засчитывает гол. Когда мяч забили, он побежал к центру (поля).

Покажите нам, как все происходило, что делал VAR, как они проверяли, как они рисовали линию, тогда нам станет все понятно. А когда все закрыто и все застегнуты на все пуговицы пиджака, тогда и возникают теории заговора.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мартинс Кристофер Лапочкин Сергей
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Комментарии (62)
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Мордаванин
1742224907
праздник нарушили скотному двору)) оруэлл лапочкин распоясался))
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andrei-sarap-yandex
1742224915
СЕМАК тоже виноват...уже год как не ставит атакующий футбол...в первом тайме ЭНРИКЕ торчал возле своей штрафной....надо снять СЕМАКа с должности.....бей-беги как был у АМКАР ПЕРМЬ....а ФАКЕЛ желаю в ФНЛ.
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acor94
1742225086
Офсайд был, но Спартак играл лучше. Так что, наверно справедливо.
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anatolich72
1742226204
А вот как то насрать на Лапочкина, ВАР во всем разобрался!
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шахта Заполярная
1742226616
Сейчас газпрем всех лапочек повытаскивает, на которых пробы ставить негде.
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anatolich72
1742226964
Иванов думал в одиночку убить Спартак и решил не делиться судьями ВАР или Газпром бабки им за 90мин скинул, а Мартинсе всех обманул и забил на 92й дважды обманул
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ivany4
1742227077
Если я правильно понимаю, Лапочкин увидел оффсайт у Мартинса, потому как колено было на линии, а его рука в перчатке была впереди нарисованной линии. На срачтв, в передаче чердака есть этот момент. Все отчетливо видно. Каблук бутсы защитника(синяя линия), ближе к воротам чем колено Мартинса(красная линия). И там и там видны реперы. Да, при детальном рассмотрении вероятно можно увидеть перчатку Мартинса впереди колена. Международная футбольная ассоциация приняла решение, что руки должны быть исключены из правила офсайда, потому что эта часть тела не дает игроку преимущества. Рукой нельзя забить гол. И Лапочкин сам как то это обосновывал.
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DMитрий
1742229080
Вот лично у меня есть ряд вопросов, на которые ответ не получен и мне кажется не будет получен: 1. Почему показан единственный снимок от VAR с непонятного угла и расстояния, который даёт неправильную картинку 2. Почему линии такие жирные и скрывают важные части тела, что не разобрать где что 3. Почему у нас нет интерактивной схемы (а если есть, то не применяется), как в европейских чемпионатах и еврокубках, где вообще сразу до миллиметра чертится 4. И самое главное...! Почему все эти рисунки с линиями появились минут через условные 5! Чтобы успеть нарисовать как надо...? В европе схемы на экран в теч. 30 сек. выкладываются.
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Спартачище
1742230398
Болотная шобла в бессилии заныла про судейство))) Крах нацпроекта все ближе
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gennadiy
1742230589
Ну всё, конец света.Зенит проиграл.Теперь разговоров на 2 месяца,бедняги... Других проблем в стране нет.
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