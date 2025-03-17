Дюков отреагировал на новость о повышении зарплаты Карпина

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с оплатой работы Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Сообщалось, что тренеру повысили зарплату после ухода из «Ростова».

Теперь он якобы зарабатывает 1,8 миллиона евро в год.

В случае возвращения Карпина в клубный футбол его оклад вернут на прежний уровень.

«Зарплата Карпина в сборной была повышена после ухода из «Ростова»? Это не так.

Мне об этом ничего неизвестно. Она осталась той же», – сказал Дюков.