Источник назвал размер зарплаты Карпина в сборной России после ухода из «Ростова»

Журналист Василий Рогов написал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин получил прибавку в зарплате после ухода из «Ростова». Теперь тренер зарабатывает 1,8 миллиона евро в год за работу в национальной команде.

«Если Карпин вновь вернется к клубной работе, то его гонорар со сборной вновь будет уменьшен, так как генсек РФС Максим Митрофанов не поддерживает идею с совмещением», – написал Рогов.