Источник назвал размер зарплаты Карпина в сборной России после ухода из «Ростова»

Журналист Василий Рогов написал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин получил прибавку в зарплате после ухода из «Ростова». Теперь тренер зарабатывает 1,8 миллиона евро в год за работу в национальной команде.
«Если Карпин вновь вернется к клубной работе, то его гонорар со сборной вновь будет уменьшен, так как генсек РФС Максим Митрофанов не поддерживает идею с совмещением», – написал Рогов.
- 56-летний Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. Он работал с клубом в 2017–2021 и в 2022–2025 годах.
- Тренер возглавляет сборную России с лета 2021 года.
Источник: телеграм-канал «Убойная_сила»