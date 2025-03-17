Игрок «Спартака» пообщался с критиковавшим его Радимовым после матча с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов встретился с Владиславом Радимовым после матча с «Зенитом» (2:1).

Экс-капитан «Зенита», являющийся сейчас экспертом «Матч ТВ», ранее раскритиковал футболиста «Спартака» за результативную ошибку с «Рубином»: «Пока Денисов играет в старте «Спартака», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться – за золото будут бороться только они».

Денисов подошел к Радимову после игры с «Зенитом» и спросил: «Что скажешь теперь?»

Радимов ответил: «Такой Денисов нам нужен, а не та размазня, как в Казани».