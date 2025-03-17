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  • Игрок «Спартака» пообщался с критиковавшим его Радимовым после матча с «Зенитом»

Игрок «Спартака» пообщался с критиковавшим его Радимовым после матча с «Зенитом»

Сегодня, 13:27
9

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов встретился с Владиславом Радимовым после матча с «Зенитом» (2:1).

Экс-капитан «Зенита», являющийся сейчас экспертом «Матч ТВ», ранее раскритиковал футболиста «Спартака» за результативную ошибку с «Рубином»: «Пока Денисов играет в старте «Спартака», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться – за золото будут бороться только они».

Денисов подошел к Радимову после игры с «Зенитом» и спросил: «Что скажешь теперь?»

Радимов ответил: «Такой Денисов нам нужен, а не та размазня, как в Казани».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Денисов Даниил Радимов Владислав
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Комментарии (9)
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ivany4
1742207941
Когда молодец подойдет и "вежливо" спросит, тогда и эксперт переобуется. А тогда эксперт пи@бол, то он таким и остается. И ему неважно кого тролить.))
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alefreddy
1742208380
надолго ли Даню хватит
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Иннокентий-Смоктуновский-
1742209408
Ну что скажешь теперь, он спрашивает, скажу, что благодаря твоим ошибкам в этом сезоне очков шесть, если не больше, не добрали, не знаю, может, он тоже, как Умяров, преобразится в дальнейшем, но пока ощущения, что в атаке особо не поддерживает, а в обороне частенько пожарит вместе с Максименко на пару, тот тоже любит пасовать соперникам, а так в целом игра есть, команда бьётся, из гонки не выпали, интрига сохраняется, а это уже хорошо. 
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ScarlettOgusania
1742209746
Буланов, вспомнив, кем является отец Денисова, сразу взял свои слова назад, Даня мог ведь и коленом исполнить в пах или локтем по морде лица...)))
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FWSPM
1742211021
Вопросов нет и у него бывают неплохие матчи но это не отменяет того факта что он не тянет и близко на основной состав. Вчера газовик закрыли на своей половине и давления на защиту не было совсем потому и кажется что хорошо сыграл, а если бы пресовали на выходе из обороны как это делал например рубин тут же пошли бы ошибки.
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Спартачище
1742212162
Нечего немытыми болотными харями гавкать на спартачей
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Александр52
1742214421
Кто такой Радимов? Если он 100% Зенитовец, и не может себя держать нейтрально, и его мысли разрушительны, он не имеет права быть официальным комментатором Матч ТВ, это этический нонсенс. Репортёры должны нести только позитив или нейтральную аргументацию. Такой же Аршавин, и что они оба делают на Матч ТВ не понятно. Пургу пусть несут за углом.
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