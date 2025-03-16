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  • Глушаков назвал команду, за которую будет болеть в матче «Спартак» – «Зенит»

Глушаков назвал команду, за которую будет болеть в матче «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 19:20
2

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прибыл на матч 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Он признался, что будет болеть за московскую команду.

«Хочу посмотреть футбол, получить удовольствие от игры. Надеюсь, «Спартак» обыграет «Зенит». Игра будет равная – шансы 50/50. Преимущество «Спартака» в том, что они играют дома.

Эта игра за 6 очков. Будет интересно посмотреть. Шансы «Спартака» на чемпионство? Впереди долгий путь», – сказал Глушаков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис
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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1742146933
Неужели за Спартак?
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Bez Imeni
1742150145
сложный был выбор
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