Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 марта

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 марта

Сегодня, 18:42
28

Стали известны стартовые составы на матч 21 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Игра состоится 16 марта, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Энрике, Зделар, Мантуан, Кассьерра, Лусиано, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
Нигматуллин назвал виновного в пропущенном голе «Зенита» от «Спартака»
«Спартак» побеждает «Зенит» со счетом 1:0 после первого тайма 15
Брат Федуна сказал, когда бывший владелец «Спартака» приедет на матч команды 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Рекомендуем
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1742141282
Скажем так.. Оба тренера настолько обескуражены, что о кураже не может быть и речи. Только фарт. Четверть тайма и всё будет ясно.
Ответить
Алим Терек
1742141297
Глушенков сегодня отличится,пора уже,наотдыхался после травмы:)
Ответить
волчарик
1742141352
Бариос и Зделар вместе,а кто шарик будет вперед двигать?Похоже играем от обороны на вынос,а там в надежде на мастерство атаки и ошибки соперника.
Ответить
fakeid
1742141463
ааа! денисов, лятвинов, максименка, рябчук! пц, проходной двор! одесский рынок "Привоз" в полном комплекте! рылы, давайте уже по бачкам заранее, пока места есть! гы-гы!
Ответить
fakeid
1742141506
зачем зулусов покупали за 50 лямов, если они на лавке сидят? гы-гы!
Ответить
СильныйМозг
1742141539
Все адекватные люди болеют за Зенит.
Ответить
ivany4
1742141951
Обескураживающе предсказуемо.)) Станкович верен своей настойчивости/упертости. Хитрый план начнется во втором тайме.))
Ответить
ySS
1742142060
Три россиянина Латышонок, Сантос и Глушенков)
Ответить
Спартачище
1742142465
Позорный болотный клупчик еле 2-х паспортистов насобирал Ну и натурализованные угольки Посмешище
Ответить
BarStep
1742143088
Слишком много ажиотажа накрутили… Думаю пергорели обои, будет тягомотина, тьфу :) Иль огонь??! Я за второе! Всем хорошего просмотра! Я за Зенит если что :)
Ответить
Главные новости
Кубок английской лиги. «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и выиграл трофей
21:30
Широков сказал, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом РПЛ
20:50
Видео«Спартак» побеждает «Зенит» со счетом 1:0 после первого тайма
20:37
15
Канчельскис назвал чемпиона РПЛ-2024/25
20:31
1
Мусаев высказался о возможном чемпионстве «Краснодара»
19:50
Семак не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»
19:46
3
Станкович: «Ради таких игр все и существует»
19:37
ВидеоРеакция болельщиков «Спартака» на приезд Соболева
19:26
4
Глушаков назвал команду, за которую будет болеть в матче «Спартак» – «Зенит»
19:20
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (1:0) и оторвался на 3 очка
19:01
40
Все новости
Все новости
СпецпроектКто сделал больше сейвов, а кто чаще фолил? Тест о первой части сезона РПЛ!
3
Нигматуллин назвал виновного в пропущенном голе «Зенита» от «Спартака»
21:33
Брат Федуна сказал, когда бывший владелец «Спартака» приедет на матч команды
20:26
1
Семак не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»
19:46
3
Станкович: «Ради таких игр все и существует»
19:37
ВидеоРеакция болельщиков «Спартака» на приезд Соболева
19:26
4
Глушаков назвал команду, за которую будет болеть в матче «Спартак» – «Зенит»
19:20
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (1:0) и оторвался на 3 очка
19:01
40
Черчесов сказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» – «Зенит»
18:58
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 марта
18:42
28
Титов дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
18:36
Вратарь «Рубина» отреагировал на вызов в сборную России
18:00
1
Кержаков высказался о возвращении к тренерской работе
17:53
3
Николич: «Могло быть и 7:1 за ЦСКА, или 2:3 за «Акрон»
17:38
1
РПЛ. «Рубин» переиграл «Пари НН» (1:0)
17:12
1
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
17:12
1
Акинфеев назвал приз, который хочет получить вместо статуэтки лучшему игроку матча
17:03
1
«Спартак» рассмотрит варианты с продажей 26-летнего защитника
16:56
11
Дзюба рассказал о настроении после поражения от ЦСКА
16:47
4
ВидеоЭкс-игроки «Спартака» поддержали команду перед матчем с «Зенитом»
16:27
13
Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Попов: «Станкович – тренер без имени»
16:08
4
Стали известны сроки возвращения Бальбуэна в состав «Динамо»
16:00
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Краснодар»: 16 марта
15:59
2
Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Акроном»
15:52
3
Акинфеев: «Обиднее было бы от Дзюбы пропустить»
15:42
3
ВидеоУ Акинфеева в этом сезоне РПЛ результативных действий больше, чем у Соболева
15:11
7
ВидеоОбзор матча «Акрон» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
15:00
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 