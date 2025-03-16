Стали известны стартовые составы на матч 21 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Игра состоится 16 марта, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Энрике, Зделар, Мантуан, Кассьерра, Лусиано, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

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