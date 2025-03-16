Вратарь «Рубина» отреагировал на вызов в сборную России

Вратарь «Рубина» Евгений Ставер после домашнего матча 21-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0) высказался о своем вызове в сборную России.
– Как эпизод матча был самым сложным?
– Наверное, натиск в первом тайме. Со стандартов, когда им доводилось доставать мяч и бить по воротам, когда приходилось вступать в игру. Это самые сложные моменты.
– Когда узнали о вызове в сборную России?
– Узнал вообще от тренера. Всe. Что почувствовал? Переживал, понятное дело, но ничего. Когда был расширенный список, это во внимание не особо принял, а когда в основную сборную вызвали, то чуть‑чуть порадовался этому.
– Как вызов в сборную повлиял на сегодняшнюю игру?
– Никак.
- Ставер был включен в окончательный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
- 27-летний вратарь провел в этом сезоне 23 матча за «Рубин», провел 8 игр на ноль, пропустил 26 мячей.
Источник: «Матч ТВ»