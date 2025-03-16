Вратарь «Рубина» отреагировал на вызов в сборную России

Вратарь «Рубина» Евгений Ставер после домашнего матча 21-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0) высказался о своем вызове в сборную России.

– Как эпизод матча был самым сложным?

– Наверное, натиск в первом тайме. Со стандартов, когда им доводилось доставать мяч и бить по воротам, когда приходилось вступать в игру. Это самые сложные моменты.

– Когда узнали о вызове в сборную России?

– Узнал вообще от тренера. Всe. Что почувствовал? Переживал, понятное дело, но ничего. Когда был расширенный список, это во внимание не особо принял, а когда в основную сборную вызвали, то чуть‑чуть порадовался этому.

– Как вызов в сборную повлиял на сегодняшнюю игру?

– Никак.