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Селюк: «Карпин терпеть не может Дзюбу»

Сегодня, 17:29
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Агент Дмитрий Селюк высказался о приглашении в сборную России 36-летнего нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы.

– Правильное решение Карпина вызвать Дзюбу в сборную?

– Естественно! Я в каждом интервью об этом говорил. Я очень рад, что Дзюбу вызвали. У него есть возможность побить рекорд Кержакова. Он обгонит и там Кержакова.

Дзюбу я сравнивал с Овечкиным. В данном случае я аплодирую Карпину за вызов Дзюбы. Как говорится: «Аплодисменты в студию!». Он наступил на своe эго. Но это должно было быть раньше. Дзюба не мой родственник или друг, но с футбольной точки зрения Карпин был обязан это сделать. Это смешно, что ему искусственно не дают забить гол.

– Можно ли назвать вызов Дзюбы важным шагом для Карпина с тренерской точки зрения?

– Это большой шаг. Он наступил на своe эго. Я думаю, что он терпеть не может Дзюбу. Это факт. Я надеюсь, что это не было указанием сверху.

– А может такое, что Дзюба не сыграет ни с Замбией, ни с Гренадой?

– Всe возможно. Но я не думаю, что если ты уже вызвал игрока, то он не выйдет. Если с Гренадой счeт будет 10:0, то не поставить Дзюбу… Тогда для чего ты его вызвал. Раньше Карпин говорил про возрастных игроков в сборной. Но Дзюба – это особый момент. Он лучший голеадор сборной. Его надо вызывать всегда и везде.

– Можно сегодня назвать Дзюбу лучшим нападающим России?

– Из российских нападающих – да. Он опытный. Если бы мы играли сегодня с Нидерландами, то какого-то резкого молодого футболиста нужно выпускать, как Тюкавина, например. Но в данном случае Дзюба пригодится. Сборная России в матче с Замбией или Гренадой будет владеть мячом. Будет нужен нападающий, который в штрафной сможет забить.

С этими командами он будет, как Гулливер в стране лилипутов. Если будет пенальти, то я не думаю, что кто-то другой будет бить, если не Дзюба.

  • 36-летний Дзюба вызван в сборную России впервые с лета 2021 года, когда национальную команду возглавил Валерий Карпин.
  • Россия сыграет в Москве с Гренадой и Замбией 19 и 25 марта соответственно.
  • Дзюба делит первое место по числу голов за сборную РФ с Александром Кержаковым. У обоих по 30 мячей на счету.
  • Ранее Дзюба побил рекорд Кержакова по общему числу голов за карьеру среди российских футболистов.

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Источник: «Спорт день за днём»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Гренада Россия Замбия Дзюба Артем Карпин Валерий Селюк Дмитрий
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Комментарии (1)
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Цугундeр
1742137034
Валерий Георгиевич не может наступить на своё эго. Просто эго(его)) настолько огромно, что на него даже не сесть. Хотя...,Валера сможет.) Опять-таки, если захочет. И не "торговцу чёрным золотом" обсуждать действия тренера Сборной.)
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