Селюк: «Карпин терпеть не может Дзюбу»

Агент Дмитрий Селюк высказался о приглашении в сборную России 36-летнего нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы.

– Правильное решение Карпина вызвать Дзюбу в сборную?

– Естественно! Я в каждом интервью об этом говорил. Я очень рад, что Дзюбу вызвали. У него есть возможность побить рекорд Кержакова. Он обгонит и там Кержакова.

Дзюбу я сравнивал с Овечкиным. В данном случае я аплодирую Карпину за вызов Дзюбы. Как говорится: «Аплодисменты в студию!». Он наступил на своe эго. Но это должно было быть раньше. Дзюба не мой родственник или друг, но с футбольной точки зрения Карпин был обязан это сделать. Это смешно, что ему искусственно не дают забить гол.

– Можно ли назвать вызов Дзюбы важным шагом для Карпина с тренерской точки зрения?

– Это большой шаг. Он наступил на своe эго. Я думаю, что он терпеть не может Дзюбу. Это факт. Я надеюсь, что это не было указанием сверху.

– А может такое, что Дзюба не сыграет ни с Замбией, ни с Гренадой?

– Всe возможно. Но я не думаю, что если ты уже вызвал игрока, то он не выйдет. Если с Гренадой счeт будет 10:0, то не поставить Дзюбу… Тогда для чего ты его вызвал. Раньше Карпин говорил про возрастных игроков в сборной. Но Дзюба – это особый момент. Он лучший голеадор сборной. Его надо вызывать всегда и везде.

– Можно сегодня назвать Дзюбу лучшим нападающим России?

– Из российских нападающих – да. Он опытный. Если бы мы играли сегодня с Нидерландами, то какого-то резкого молодого футболиста нужно выпускать, как Тюкавина, например. Но в данном случае Дзюба пригодится. Сборная России в матче с Замбией или Гренадой будет владеть мячом. Будет нужен нападающий, который в штрафной сможет забить.

С этими командами он будет, как Гулливер в стране лилипутов. Если будет пенальти, то я не думаю, что кто-то другой будет бить, если не Дзюба.