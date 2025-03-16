Мостовой назвал секретное оружие «Зенита» на матч со «Спартаком»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». По его мнению, исход встречи может решить бывший форвард московской команды Александр Соболев, который сейчас выступает за петербуржцев.

«Соболев – секретное оружие «Зенита» на матч со «Спартаком». Да, его форма далека от идеальной, он давно не забивал, но матчи против своей бывшей команды – совсем другая история. Как правило, футболист, ранее выступавший за команду, обязательно ее огорчает», – сказал Мостовой.