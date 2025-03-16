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Мостовой назвал секретное оружие «Зенита» на матч со «Спартаком»

Сегодня, 13:44
1

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». По его мнению, исход встречи может решить бывший форвард московской команды Александр Соболев, который сейчас выступает за петербуржцев.

«Соболев – секретное оружие «Зенита» на матч со «Спартаком». Да, его форма далека от идеальной, он давно не забивал, но матчи против своей бывшей команды – совсем другая история. Как правило, футболист, ранее выступавший за команду, обязательно ее огорчает», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Александр
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1742122573
Ну да,самое время покер организовать!
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