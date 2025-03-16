Стали известны стартовые составы на матч 21 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и ЦСКА. Игра состоится 16 марта, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Неделчару, Савичев, Фернандес, Бокоев, Джурасович, Лончар, Кузьмин, Дзюба, Пестряков.

Главный тренер: Заур Тедеев

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Круговой, Бистрович, Кисляк, Обляков, Жемалетдинов, Глебов, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

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