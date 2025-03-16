Николич: «Могло быть и 7:1 за ЦСКА, или 2:3 за «Акрон»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после гостевого матча 21-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1) высказался о прогрессе некоторых игроков команды

– Очень интересная игра для болельщиков. «Акрон» является интересной и хорошей командой. Огромное спасибо нашим болельщикам, чувствовали себя почти как дома сегодня.

У нас неплохой отрезок, мини‑серия, это смотрится неплохо. Надо продолжать в том же духе после перерыва. У нас 12 сборников, которые буквально вечером разъезжаются в разные страны, сейчас сложная задача, что делать во время перерыва.

Сегодня мне всe понравилось до счета 2:0. После этого игра не понравилась. Игра пошла туда‑сюда, могло быть и 7:1 за нас, или 2:3 за «Акрон». Мне нравится, когда ты до конца держишь контроль. Для болельщиков такая игра интересна, но мне хочется контролировать игру до финального свистка.

– Можно сказать, что Глебов и Кисляк – это уже не будущее, а настоящее ЦСКА?

– Я рад за Глебова, за Кисляка, рад за Сауля [Гуарирапу], который забил наконец‑то этот гол, он его заслужил. У нас точно есть хорошее будущее, но и настоящее неплохое.

Будем продолжать верить в них, давать им игровое время. Но и они должны работать так, как сейчас. Могу сказать, что им ничего не дарят: каждую минуту на поле они завоевывают через работу. Поэтому они прогрессируют. Я не Дед Мороз, я тренер, который внимательно смотрит за каждым своим футболистом.