Акинфеев назвал приз, который хочет получить вместо статуэтки лучшему игроку матча

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был признан лушим игроком гостевого матча 21-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1). Голкипер хочет получить вместо статуэтки другой приз.

– У вас было предложение заменить статуэтку на что‑то?

– Да. Статуэток у меня много. Я хочу рыбу, раков. В следующий раз, дай бог, если получится, жду такого подарка.

– «Акрон» перестроился во втором тайме. Он за счет этого стал играть активнее, или ЦСКА просел?

– Я думаю, и «Акрон» хорошо играл, и, давайте объективно, не самый лучший наш матч. Боевая игра, честно скажу.