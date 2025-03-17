Гуарирапа высказался о дебютном голе за ЦСКА с передачи Акинфеева

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа поделился эмоциями в связи с окончанием сухой серии.

Венесуэлец забил «Акрону» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

Ему ассистировал вратарь Игорь Акинфеев.

Это первый гол Гуарирапы в составе ЦСКА. Ему потребовалось 19 матчей.

Форвард арендован у «Сочи» до конца сезона.

«Я очень счастлив. Сказал партнерам, насколько этот гол важен для меня. Вы даже не представляете, как долго ждал этот забитый мяч.

Надеюсь, что после этого гола меня прорвет, я начну регулярно забивать за ЦСКА. Не сказать, что было какое‑то психологическое давление из‑за того, что не забиваю.

Потому что главный тренер меня поддерживал, говорил, что надеется на меня и во мне уверен. То же касается партнеров по команде», – сказал Гуарирапа.