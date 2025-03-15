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  • АПЛ. «Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), у Хусанова автогол

АПЛ. «Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), у Хусанова автогол

Сегодня, 19:56
2

«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура АПЛ – 2:2.

Эрлинг Холанд реализовал пенальти на 11-й минуте и вывел хозяев вперед.

«Брайтон» отыгрался на 21-й, когда ворота «Сити» поразил Первис Эступиньян.

На 39-й минуте манчестерцы снова вышли вперед после гола Омара Мармуша.

«Брайтон» вновь сравнял счет вскоре после перерыва. На 48-й минуте гол в свои ворота забил Абдукодир Хусанов.

«Манчестер Сити» идет 5-м в АПЛ с 48 очками после 29 матчей. «Брайтон» занимает 7-ю позицию с 47 баллами.

«Брайтон» прервал серию из 6 побед подряд во всех турнирах.

В другом матче «Ноттингем Форест», занимающий третье место в АПЛ, выиграл в гостях у «Ипсвича» со счетом 4:2. Дублем у победителей отметился Энтони Эланга.

У «Ноттингем Форест» на счету стало 54 очка. «Ипсвич Таун» идет 18-м с 17 баллами.

Безвыигрышная серия «Ипсвича» в АПЛ достигла 10 матчей подряд.

Англия. АПЛ. 29-й тур

Манчестер Сити – Брайтон – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Холанд, 11 (с пенальти); 1:1 – Эступиньян, 21; 2:1 – Мармуш, 39; 2:2 – Хусанов, 48 (автогол).

Ипсвич Таун – Ноттингем Форест – 2:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Миленкович, 35; 0:2 – Эланга, 37; 0:3 – Эланга, 41; 1:3 – Каюсте, 82; 1:4 – Силва, 87; 2:4 – Херст, 90+3.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Манчестер Сити Ноттингем Форест Ипсвич Таун
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Комментарии (2)
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1742059810
Молодец,что ни матч,то без внимания не остаётся.
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raritet
1742061923
Хусанов в действии. Ещё немного и он станет рекордсменом по аатоголам в АПЛ.
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