АПЛ. «Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), у Хусанова автогол

«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура АПЛ – 2:2.
Эрлинг Холанд реализовал пенальти на 11-й минуте и вывел хозяев вперед.
«Брайтон» отыгрался на 21-й, когда ворота «Сити» поразил Первис Эступиньян.
На 39-й минуте манчестерцы снова вышли вперед после гола Омара Мармуша.
«Брайтон» вновь сравнял счет вскоре после перерыва. На 48-й минуте гол в свои ворота забил Абдукодир Хусанов.
«Манчестер Сити» идет 5-м в АПЛ с 48 очками после 29 матчей. «Брайтон» занимает 7-ю позицию с 47 баллами.
«Брайтон» прервал серию из 6 побед подряд во всех турнирах.
В другом матче «Ноттингем Форест», занимающий третье место в АПЛ, выиграл в гостях у «Ипсвича» со счетом 4:2. Дублем у победителей отметился Энтони Эланга.
У «Ноттингем Форест» на счету стало 54 очка. «Ипсвич Таун» идет 18-м с 17 баллами.
Безвыигрышная серия «Ипсвича» в АПЛ достигла 10 матчей подряд.
Англия. АПЛ. 29-й тур
Манчестер Сити – Брайтон – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Холанд, 11 (с пенальти); 1:1 – Эступиньян, 21; 2:1 – Мармуш, 39; 2:2 – Хусанов, 48 (автогол).
Ипсвич Таун – Ноттингем Форест – 2:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Миленкович, 35; 0:2 – Эланга, 37; 0:3 – Эланга, 41; 1:3 – Каюсте, 82; 1:4 – Силва, 87; 2:4 – Херст, 90+3.