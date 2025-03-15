Тухель объяснил, почему не будет петь британский гимн

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что не будет петь гимн Великобритании «Боже, храни короля».

«У британцев очень мощный, эмоциональный и содержательный национальный гимн, и я очень горжусь тем, что возглавляю сборную Англии. Это очень много значит для меня, уверяю вас.

Но я чувствую, что национальный гимн настолько значим, эмоционален и силен, что я должен заслужить право петь его. Я чувствую, что это не просто данность. Его нельзя петь просто так. Вот почему я решил, что не буду петь его в своих первых матчах.

Я заслужу это право результатами, построением команды, правильным выполнением своей работы и тем, что, возможно, даже вы, ребята, в какой-то момент скажете: «Теперь пришло время петь гимн. Такое чувство, что вы заслужили это, теперь вы настоящий англичанин!» – объяснил Тухель.