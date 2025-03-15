Реакция Неймара на исключение из состава сборной Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал непопадание в итоговую заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.

33-летнего футболиста исключили из состава по медицинским показаниям.

Его заменил форвард «Реала» Эндрик.

Есть версия, что Неймар лишился места в заявке после истории с вечеринкой и проститутками.

Бразилия проведет два матча отбора ЧМ-2026 – с Колумбией (21 марта) и Аргентиной (26 марта).

«Казалось, возвращение было так близко, но, к сожалению, в данный момент я не смогу надеть самую тяжелую футболку в мире!

У нас были долгие разговоры, и все знают, как сильно я хотел вернуться, но мы пришли к консенсусу и решили не рисковать и лучше подготовиться, чтобы полностью избавиться от травмы. Это часть процесса», – написал Неймар в соцсетях.