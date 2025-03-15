Гонду высказался о принципиальности противостояния «Спартака» и «Зенита»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о своих ожиданиях от игры 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.

Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.

«Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

– «Спартак» – главный конкурент в борьбе за чемпионство? Вы ведь совсем скоро встретитесь.

– Сразу после приезда понял, насколько «Спартак» принципиальный соперник. Поэтому, конечно, понимаю, что очередной матч будет непростым.

Мне особенно нравится участвовать в таких встречах, ведь их называют класико.

А что касается конкуренции, «Спартак» и «Краснодар», так же как и мы, находятся наверху таблицы. «Динамо», «Локомотив» тоже рядом. Эти команды похожи на нас, они пытаются доминировать, прессинговать.

Мы должны быть готовы ментально и физически на 100%, когда будем играть против них. Мы должны быть наверху.