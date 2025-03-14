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  • Кержаков поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит»

Кержаков поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 19:30

Александр Кержаков высказался о предстоящей игре 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

  • Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.
  • Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.
  • «Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

– После зимней паузы «Зенит» сыграл два матча в РПЛ: 0:0 дома с ЦСКА и победил на выезде «Факел» – 2:0. Какие выводы можно сделать по этим матчам?

– Не так плохо вошли в чемпионат после паузы. Взяли 4 очка, относительно конкурентов не просели, «Зенит» продолжает делить первое место с «Краснодаром».

Что касается игрового плана, большая, наверное, проблема в том, что не было оптимального варианта основного состава.

Всегда какую-то игру пропускал тот или иной футболист, который, как мне кажется, должен был выйти в стартовом составе.

– После 20 туров «Зенит» находится на втором месте в чемпионате России. Впереди – «Краснодар» с тем же количеством очков. В спину дышат «Спартак» и «Динамо». Как вы считаете, за счет чего «Зенит» может обогнать «Краснодар» и оторваться от преследователей?

– За счет побед и уверенной игры, той которая была несколько сезонов назад, когда «Зенит» просто катком проходился по своим соперникам.

В последнее время этого не наблюдается, но тем интереснее болельщикам следить за играми, смотреть чемпионат России.

Интрига сохраняется до конца турнира. Непонятно, кто будет чемпионом России в текущем сезоне.

– Впереди матч «Зенита» со «Спартаком» в Москве.

– Хотелось бы увидеть в этом матче красивый и атакующий футбол. Потому что «Спартак» – очень атакующая команда. Да, у них существует проблема в обороне. Но в линиях полузащиты и атаки команда хорошо укомплектована и показывает яркий и динамичный футбол.

У «Зенита» такой яркости в последнее время не наблюдается. Больше это похоже на прагматичный футбол. Но если этот футбол даст результат в матче со «Спартаком», то, я думаю, никто из болельщиков «Зенита» не расстроится.

Мне бы хотелось, чтобы игра была обоюдоострой, с большим количеством быстрых атак. Наличием ярких, нестандартных индивидуальных действий футболистов. Собственно того, чего хочется всегда видеть от лидеров чемпионата в футболе.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Александр
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