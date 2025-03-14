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Юран оценил соперников сборной России в марте

Сегодня, 15:40

Сергей Юран высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

  • Соперниками команды Валерии Карпина будут Гренада и Замбия.
  • Игры пройдут 19 и 25 марта соответственно.
  • Российская сборная отстранена от международных соревнований более 3 лет.

«Сборная должна жить своей жизнью. Будет Гренада, значит, Гренада. У нас есть ситуация, про которую уже сказано 150 раз.

Мы что, можем сыграть с англичанами или французами? Не вряд ли, а точно нет. А тут соглашается сборная, которая ниже уровнем в разы, но все равно нужно играть.

Для футболистов это международные матчи. Если Гренада соглашается, значит с ней и нужно играть. У нас есть молодые парни, которые вызываются в сборную и так проводят международные игры.

Сборная должна жить! Разве мы сейчас должны сидеть ровно на пятой точке и ждать, когда серьезный соперник согласится с нами сыграть? Это бестолковщина.

Мы живем своей жизнью, у нас свой график, подготовка и цели, поэтому просто надо принять ситуацию», – заявил Юран.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Гренада Замбия Юран Сергей
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