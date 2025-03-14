Экс-тренер сборной Испании: «Мостовой заставил меня ценить футбол»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено, возглавлявший сборную Испании в 2019 году, признался, что Александр Мостовой повлиял на его футбольные взгляды.

– В 14 лет вы решили стать тренером. Почему?

– Я понял, что у меня недостаточно качеств, чтобы стать профессиональным игроком. Но также осознал, что тренеры, которые у меня были, мало помогали мне развиваться. Я не хотел, чтобы с другими детьми случилось то же самое.

– Александр Мостовой считает, что тренерами могут быть только бывшие игроки. Что вы думаете?

– Футбол показал, что есть много способов стать тренером. Самое главное – знания, подготовка и лидерские качества. И никогда не забывайте, что самое главное в футболе – футболисты.

Мостовой заставил меня ценить футбол, которым я занимаюсь сегодня. Я помню, как в Виго создавалось то, что позже стало называться «футзал», стиль игры «Сельты» тех лет зародился в Виго.

Я сам дважды был в «Сельте» в качестве второго тренера и участвовал в развитии того футбола, который местные умеют ценить.