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  • «Торпедо» во главе с Кононовым посетило молебен перед решающими матчами сезона

«Торпедо» во главе с Кононовым посетило молебен перед решающими матчами сезона

Вчера, 23:58

Игроки «Торпедо» вместе с тренерами посетили храм в Бибирево.

«12 марта 2025 года заместитель Отдела по делам физической культуры и спорта Московской городской епархии иерей Иоанн Мамаенко и ответственный за спортивную работу в Северо-Восточном викариатстве иерей Димитрий Горбик совершили молебен в храме Собора Московских святых в Бибиреве, на котором присутствовало «Торпедо».

По окончании молебна отец Димитрий обратился к собравшимся спортсменам с пастырским словом, особо отметив важность единства, поддержки и молитвы перед началом любого дела и за все благодарение Господу.

Встреча продолжилась беседой, которая прошла в дружественной и теплой обстановке. Гости делились новостями спорта, отцы рассказывали о спортивных епархиальных мероприятиях, которые организовываются в Московской епархии.

В завершении встречи представители команды подарили Отделу фирменную футболку клуба с подписями игроков», – написало Северо-Восточное викариатство Москвы.

  • «Торпедо» идет на 2-м месте Первой лиге, дающем прямую путевку в РПЛ.
  • Преимущество над 3-м местом – 3 очка.
  • Москвичи вылетели из РПЛ в 2023 году.

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Источник: сообщество Северо-Восточного викариатства Москвы в VK
Россия. Первая лига Торпедо
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