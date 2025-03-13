«Торпедо» во главе с Кононовым посетило молебен перед решающими матчами сезона

Игроки «Торпедо» вместе с тренерами посетили храм в Бибирево.

«12 марта 2025 года заместитель Отдела по делам физической культуры и спорта Московской городской епархии иерей Иоанн Мамаенко и ответственный за спортивную работу в Северо-Восточном викариатстве иерей Димитрий Горбик совершили молебен в храме Собора Московских святых в Бибиреве, на котором присутствовало «Торпедо».

По окончании молебна отец Димитрий обратился к собравшимся спортсменам с пастырским словом, особо отметив важность единства, поддержки и молитвы перед началом любого дела и за все благодарение Господу.

Встреча продолжилась беседой, которая прошла в дружественной и теплой обстановке. Гости делились новостями спорта, отцы рассказывали о спортивных епархиальных мероприятиях, которые организовываются в Московской епархии.

В завершении встречи представители команды подарили Отделу фирменную футболку клуба с подписями игроков», – написало Северо-Восточное викариатство Москвы.