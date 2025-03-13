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Карпин объяснил отсутствие Дугласа Сантоса в составе сборной

Сегодня, 16:06
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невключение защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательный состав национальной команды на товарищеские матчи в марте.

– Большой резонанс после публикации расширенного состава сборной вызвало включение в него Дугласа Сантоса. В итоговом списке его нет. Почему?

– Острой необходимости в новом игроке на этой позиции все же нет. Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Плюс, нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России.

  • 30-летний Дуглас Сантос получил гражданство России 21 октября 2024 года.
  • Он был включен в расширенный состав сборной Бразилии на игры с Колумбией (дома) 20 марта и Аргентиной (в гостях) 25 марта, но также не попал в окончательную заявку.
  • Товарищеские матчи России с Гренадой и Замбией пройдут 19 и 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».

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Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Гренада Россия Зенит Замбия Дуглас Сантос Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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Semenycch
1741871807
Каждое слово - бред сумасшедшего! Дуглас почти 6 лет в России и сейчас функционально немного сдал, но до этого сезона у него среди левых защитников вообще даже близко не было конкурентов. И этот горе тренер сборной предлагает Дугласу еще подумать?
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