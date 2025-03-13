Карпин объяснил отсутствие Дугласа Сантоса в составе сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невключение защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательный состав национальной команды на товарищеские матчи в марте.

– Большой резонанс после публикации расширенного состава сборной вызвало включение в него Дугласа Сантоса. В итоговом списке его нет. Почему?

– Острой необходимости в новом игроке на этой позиции все же нет. Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Плюс, нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России.