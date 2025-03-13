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  • Альварес не почувствовал двойного касания при ударе с пенальти

Альварес не почувствовал двойного касания при ударе с пенальти

Сегодня, 14:35
1

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес не почувствовал двойного касания во время удара в серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

После окончания игры форвард сказал партнерам по команде: «Я не чувствовал, что коснулся мяча». Аргентинец отметил, что мяч полетел туда, куда он хотел.

  • Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный судья Шимон Марциняк после обсуждения ситуации с VAR не засчитал взятие ворот.
  • «Реал» выиграл серию пенальти со счетом 4:2 после поражения в матче со счетом 0:1. В первой встрече команд мадридцы победили 2:1.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Атлетико Альварес Хулиан
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Комментарии (1)
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рылы
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тебя зовут ******, поэтому мы тебе не верим. вон, видишь, бомбардир тоже не верит, раз скрывает твоё имя звёздочками.
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