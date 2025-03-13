Альварес не почувствовал двойного касания при ударе с пенальти

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес не почувствовал двойного касания во время удара в серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
После окончания игры форвард сказал партнерам по команде: «Я не чувствовал, что коснулся мяча». Аргентинец отметил, что мяч полетел туда, куда он хотел.
- Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный судья Шимон Марциняк после обсуждения ситуации с VAR не засчитал взятие ворот.
- «Реал» выиграл серию пенальти со счетом 4:2 после поражения в матче со счетом 0:1. В первой встрече команд мадридцы победили 2:1.
Источник: Marca