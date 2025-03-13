Беллингем отбил головой брошенную в него с трибуны бутылку

Фанаты «Атлетико» бросили бутылку с трибун в полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Инцидент произошел после окончания матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Когда футболисты «Реала» подошли к трибунам «Метрополитано», чтобы поприветствовать своих болельщиков, с соседних секторов в них полетели пластиковые бутылки.

Увидев, что в его сторону летит бутылка, Беллингем подпрыгнул и отбил ее головой.