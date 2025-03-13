Беллингем отбил головой брошенную в него с трибуны бутылку

Фанаты «Атлетико» бросили бутылку с трибун в полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Инцидент произошел после окончания матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Когда футболисты «Реала» подошли к трибунам «Метрополитано», чтобы поприветствовать своих болельщиков, с соседних секторов в них полетели пластиковые бутылки.
Увидев, что в его сторону летит бутылка, Беллингем подпрыгнул и отбил ее головой.
- Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетико», но «Реал» победил по пенальти 4:2. В первой игре «сливочные» выиграли со счетом 2:1.
- «Реал» сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале турнира.
Источник: talkSport