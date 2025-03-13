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Беллингем отбил головой брошенную в него с трибуны бутылку

Сегодня, 13:06
2

Фанаты «Атлетико» бросили бутылку с трибун в полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Инцидент произошел после окончания матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Когда футболисты «Реала» подошли к трибунам «Метрополитано», чтобы поприветствовать своих болельщиков, с соседних секторов в них полетели пластиковые бутылки.

Увидев, что в его сторону летит бутылка, Беллингем подпрыгнул и отбил ее головой.

  • Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетико», но «Реал» победил по пенальти 4:2. В первой игре «сливочные» выиграли со счетом 2:1.
  • «Реал» сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале турнира.

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Источник: talkSport
Лига чемпионов Реал Атлетико Беллингем Джуд
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Комментарии (2)
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DMитрий
1741863644
Не умеют на «Метрополитано» держать "честь". Надо научится проигрывать с достоинством. Воронеж! Ау! Не ваши упыри-друганы там затесались!?
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алдан2014
1741864657
Красава!! У нас бы пришлось скорую вызывать. Любят тяжелораненых включать
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