Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал незасчитанный пенальти Альвареса в серии после матча «Атлетико» – «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил спорный момент в послематчевой серии пенальти между «Атлетико» и «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хулиан Альварес во время удара допустил двойное касание мяча.

Судья после консультаций с VAR-ассистентами не засчитал гол аргентинца.

В итоге «Атлетико» проиграл серию пенальти «Реалу» и вылетел из ЛЧ.

«Досадная ситуация. Мне было жаль Альвареса. Он потрясающий игрок и один из лучших бомбардиров.

Мне больше нечего сказать. Я видел это, и мне действительно его жаль», – сказал Флик.