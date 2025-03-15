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  • Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал незасчитанный пенальти Альвареса в серии после матча «Атлетико» – «Реал»

Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал незасчитанный пенальти Альвареса в серии после матча «Атлетико» – «Реал»

Сегодня, 16:00

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил спорный момент в послематчевой серии пенальти между «Атлетико» и «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Хулиан Альварес во время удара допустил двойное касание мяча.
  • Судья после консультаций с VAR-ассистентами не засчитал гол аргентинца.
  • В итоге «Атлетико» проиграл серию пенальти «Реалу» и вылетел из ЛЧ.

«Досадная ситуация. Мне было жаль Альвареса. Он потрясающий игрок и один из лучших бомбардиров.

Мне больше нечего сказать. Я видел это, и мне действительно его жаль», – сказал Флик.

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Источник: AS
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Реал Атлетико Альварес Хулиан Флик Ханс-Дитер
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