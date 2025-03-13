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Симеоне эмоционально высказался о пенальти Альвареса

Сегодня, 13:30
3

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне эмоционально обсудил с журналистами эпизод с послематчевым пенальти в исполнении форварда команды Хулиана Альвареса.

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» нападающий «матрасников» поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Альварес забил, но главный арбитр Шимон Марциняк после обсуждения ситуации с VAR не засчитал взятие ворот.

«Судья, похоже. посчитал, что Альварес коснулся мяча [перед ударом], но мяч не сдвинулся. Я ни разу не видел, чтобы VAR проверял удар в серии пенальти», – заявил Симеоне.

После этого тренер «Атлетико» спросил у журналистов на пресс-конференции их мнение об ударе Альвареса.

«Поднимите руку, если видели, что Хулиан коснулся мяча дважды. Поднимите руку! Никто не поднял!» – сказал аргентинец.

  • «Реал» выиграл серию пенальти со счетом 4:2 после поражения в матче со счетом 0:1. В первой встрече команд мадридцы победили 2:1.
  • В 1/4 финала «Реал» сыграет с «Арсеналом».

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Атлетико Альварес Хулиан Симеоне Диего
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Комментарии (3)
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рылы
1741862649
пфф. на варе просто увеличили картинку, увидели, что мяч чуть сдвинулся - ну и как бы всё, этого достаточно. чё симеоне панику наводит - непонятно. в аналогичной ситуации он бы первым побежал требовать проверить эпизод на варе.
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алдан2014
1741864761
В нашем чемпе была подобная ситуация. И гол отменили
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