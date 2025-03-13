Симеоне эмоционально высказался о пенальти Альвареса

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне эмоционально обсудил с журналистами эпизод с послематчевым пенальти в исполнении форварда команды Хулиана Альвареса.
В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» нападающий «матрасников» поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Альварес забил, но главный арбитр Шимон Марциняк после обсуждения ситуации с VAR не засчитал взятие ворот.
«Судья, похоже. посчитал, что Альварес коснулся мяча [перед ударом], но мяч не сдвинулся. Я ни разу не видел, чтобы VAR проверял удар в серии пенальти», – заявил Симеоне.
После этого тренер «Атлетико» спросил у журналистов на пресс-конференции их мнение об ударе Альвареса.
«Поднимите руку, если видели, что Хулиан коснулся мяча дважды. Поднимите руку! Никто не поднял!» – сказал аргентинец.
- «Реал» выиграл серию пенальти со счетом 4:2 после поражения в матче со счетом 0:1. В первой встрече команд мадридцы победили 2:1.
- В 1/4 финала «Реал» сыграет с «Арсеналом».