Симеоне эмоционально высказался о пенальти Альвареса

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне эмоционально обсудил с журналистами эпизод с послематчевым пенальти в исполнении форварда команды Хулиана Альвареса.

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» нападающий «матрасников» поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Альварес забил, но главный арбитр Шимон Марциняк после обсуждения ситуации с VAR не засчитал взятие ворот.

«Судья, похоже. посчитал, что Альварес коснулся мяча [перед ударом], но мяч не сдвинулся. Я ни разу не видел, чтобы VAR проверял удар в серии пенальти», – заявил Симеоне.

После этого тренер «Атлетико» спросил у журналистов на пресс-конференции их мнение об ударе Альвареса.

«Поднимите руку, если видели, что Хулиан коснулся мяча дважды. Поднимите руку! Никто не поднял!» – сказал аргентинец.