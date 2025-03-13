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Кержаков сказал, в чем «Спартак» превосходит «Зенит»

Сегодня, 13:23
2

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Я не согласен, что в этой встрече может решиться чемпионство. Ещe много матчей, и не надо забывать, что на первом месте «Краснодар», пусть и по дополнительным показателям. Эта игра покажет, останется ли «Спартак» в чемпионской гонке. Я бы вот так сказал.

В чeм красно-белые превосходят «Зенит»? Если судить по последним матчам, то по игре в атаке «Спартак» смотрится предпочтительнее. «Зенит» хорош в обороне, всe-таки ноль пропущенных голов после рестарта

Мне непринципиально, как эта игра завершится. Самое главное, чтобы это был красивый матч. Потому что высокие ожидания. Все ждут яркий, атакующий и бескомпромиссный футбол», – сказал Кержаков.

  • Матч пройдет 16 марта и начнется в 19:45 мск.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 43 очками после 20 туров. «Спартак» идет 3-м с отставанием в 3 балла.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Александр
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Комментарии (2)
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рылы
1741862496
зенит: сильная атака, сильная защита, слабый центр конкретно в этом матче. спартаг: сильная атака, дырявая защита (денисову физкульт-привет!), хер знает, что в центре. но своё поле. и сейчас, пока никто не видит, за 3 дня до игры судейскую начинают набивать чемоданами с логотипами лукойла, чтобы зацепиться за ничейку.
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andr2112
1741863476
Тут к гадалке не ходи - бегают они быстрее, но только бегают)
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