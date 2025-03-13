Кержаков сказал, в чем «Спартак» превосходит «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Я не согласен, что в этой встрече может решиться чемпионство. Ещe много матчей, и не надо забывать, что на первом месте «Краснодар», пусть и по дополнительным показателям. Эта игра покажет, останется ли «Спартак» в чемпионской гонке. Я бы вот так сказал.

В чeм красно-белые превосходят «Зенит»? Если судить по последним матчам, то по игре в атаке «Спартак» смотрится предпочтительнее. «Зенит» хорош в обороне, всe-таки ноль пропущенных голов после рестарта

Мне непринципиально, как эта игра завершится. Самое главное, чтобы это был красивый матч. Потому что высокие ожидания. Все ждут яркий, атакующий и бескомпромиссный футбол», – сказал Кержаков.