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Объявлены комментаторы матча «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 12:09
3

Матч 21-го тура РПЛ «Спартак»«Зенит» прокомментируют Роман Трушечкин и Михаил Меламед. Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ».

Также стало известно, что федеральный канал планирует показать еще две игры 21-го тура «Локомотив» – «Динамо» и «Ростов» – «Краснодар». Остальные встречи будут транслироваться на «Матч Премьер».

  • Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 марта и начнется в 19:45 мск.
  • «Локомотив» и «Динамо» сыграют 15 марта. Начало в 19:30 мск.
  • Встреча «Ростов» – «Краснодар» состоится 16 марта и начнется в 17:00 мск.

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Источник: телеграм-канал «Футбольный Матч | Сергей Акулинин»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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Комментарии (3)
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ScarlettOgusania
1741859923
Трушечкин и Меламед спасли комментарий матча от возможного назначения Чердака, который в каждой игре несет пургу, невозможно слушать: вчера забыл в какой город "прилетели" бом.жи, а Мимович оказывается перешел из Црвены Звезды, а не из Фенера...)) сколько его не критикуют, не готовится к комментарию матчей РПЛ...
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рылы
1741860467
3 дня назад уже публиковали. https://bombardir.ru/news/764330
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