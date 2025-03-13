Объявлены комментаторы матча «Спартак» – «Зенит»

Матч 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» прокомментируют Роман Трушечкин и Михаил Меламед. Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ».
Также стало известно, что федеральный канал планирует показать еще две игры 21-го тура «Локомотив» – «Динамо» и «Ростов» – «Краснодар». Остальные встречи будут транслироваться на «Матч Премьер».
- Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 марта и начнется в 19:45 мск.
- «Локомотив» и «Динамо» сыграют 15 марта. Начало в 19:30 мск.
- Встреча «Ростов» – «Краснодар» состоится 16 марта и начнется в 17:00 мск.