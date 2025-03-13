Объявлены комментаторы матча «Спартак» – «Зенит»

Матч 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» прокомментируют Роман Трушечкин и Михаил Меламед. Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ».

Также стало известно, что федеральный канал планирует показать еще две игры 21-го тура «Локомотив» – «Динамо» и «Ростов» – «Краснодар». Остальные встречи будут транслироваться на «Матч Премьер».