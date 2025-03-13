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  • Экс-судья Итурральде оценил двойное касание мяча Альваресом в серии пенальти после матча «Атлетико» – «Реал»

Экс-судья Итурральде оценил двойное касание мяча Альваресом в серии пенальти после матча «Атлетико» – «Реал»

Сегодня, 09:52
2

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о ситуации с послематчевым пенальти форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, по пенальти 4:2). В первой встрече «Мадрид» победил со счетом 2:1.

«В комнате VAR есть возможность увеличить изображение. Я не верю в конспирологию. Пожалуй, он дважды коснулся мяча, но было бы здорово, если бы показали кадры», – сказал Итурральде Гонслаес.

  • Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный судья Шимон Марциняк после обсуждения ситуации с VAR не засчитал взятие ворот.
  • По ходу серии вратарю «Атлетико» Яну Облаку удалось парировать удар Лукаса Васкеса, однако пробивший следом Маркос Льоренте попал в перекладину.

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Источник: As
Лига чемпионов Реал Атлетико Итурральде Гонсалес Эдуардо
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MANCHESTER_RED_MAN
1741852342
Это гол Судья подарил победу Реалу
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