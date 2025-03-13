Экс-судья Итурральде оценил двойное касание мяча Альваресом в серии пенальти после матча «Атлетико» – «Реал»

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о ситуации с послематчевым пенальти форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, по пенальти 4:2). В первой встрече «Мадрид» победил со счетом 2:1.

«В комнате VAR есть возможность увеличить изображение. Я не верю в конспирологию. Пожалуй, он дважды коснулся мяча, но было бы здорово, если бы показали кадры», – сказал Итурральде Гонслаес.