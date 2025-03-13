Куртуа высказался об эпизоде с Альваресом в серии пенальти после матча «Атлетико» – «Реал»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что сообщил судье об ошибке нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии пенальти после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, по пенальти 4:2). В первой игре мадридцы победили со счетом 2:1.

«Я заметил, что Хулиан коснулся мяча дважды, и сообщил об этом судье. Им немного не повезло. Мы не показали свой лучший футбол, но прошли дальше, и это главное.

УЕФА видит все четко. Мне надоело все время изображать жертву и плакать из-за подобных вещей. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Думаю, они все видели четко, поэтому и дали свисток. Они люди и могут ошибаться, но благодаря технологии VAR они все четко видели», – сказал Куртуа.