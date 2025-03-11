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  • Киряьков – о рекорде Дзюбы: «Не стоит кричать на каждом углу, что это супер-пупер»

Киряьков – о рекорде Дзюбы: «Не стоит кричать на каждом углу, что это супер-пупер»

Сегодня, 11:32

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков высказался о рекорде нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы.

«Если бы это был рекорд в зарубежном чемпионате, как у Овечкина в хоккее, то это было бы серьeзное событие. Сейчас на уровне РПЛ делается небольшое шоу вокруг этого. Вопросов нет, для нашего чемпионата – это большое достижение, но не более того.

Рекорд Дзюбы значимее рекорда Овечкина? Давайте, хватит этой ерунды! Повторюсь, если бы этот рекорд Дзюбы был бы в европейском чемпионате, то это было бы серьeзное достижение. Сколько там Дзюба забил в европейском чемпионате? Один мяч. Забил бы там 10-15, можно было бы о чeм-то говорить.

Но вопросов нет, достижение, вырвался вперeд в нашей лиге. 234 гола – это серьeзный результат. Но не стоит бить в фанфары и кричать на каждом углу, что это супер-пупер.

И Кержаков, и Дзюба – нападающие хорошего уровня. Поиграли в сборной России, забивали за неe. Для нашего чемпионата эти игроки будут на слуху, потому что вписали свои фамилии в историю российского футбола. Они достойны друг друга, не надо кого-то выделять», – сказал Кирьяков.

  • В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
  • Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон», а также за турецкий «Адана Демирспор» и сборную России.
  • Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 886 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ. У абсолютного рекордсмена Уэйна Гретцки 894 шайбы.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Кирьяков Сергей
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