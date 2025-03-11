Киряьков – о рекорде Дзюбы: «Не стоит кричать на каждом углу, что это супер-пупер»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков высказался о рекорде нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы.

«Если бы это был рекорд в зарубежном чемпионате, как у Овечкина в хоккее, то это было бы серьeзное событие. Сейчас на уровне РПЛ делается небольшое шоу вокруг этого. Вопросов нет, для нашего чемпионата – это большое достижение, но не более того.

Рекорд Дзюбы значимее рекорда Овечкина? Давайте, хватит этой ерунды! Повторюсь, если бы этот рекорд Дзюбы был бы в европейском чемпионате, то это было бы серьeзное достижение. Сколько там Дзюба забил в европейском чемпионате? Один мяч. Забил бы там 10-15, можно было бы о чeм-то говорить.

Но вопросов нет, достижение, вырвался вперeд в нашей лиге. 234 гола – это серьeзный результат. Но не стоит бить в фанфары и кричать на каждом углу, что это супер-пупер.

И Кержаков, и Дзюба – нападающие хорошего уровня. Поиграли в сборной России, забивали за неe. Для нашего чемпионата эти игроки будут на слуху, потому что вписали свои фамилии в историю российского футбола. Они достойны друг друга, не надо кого-то выделять», – сказал Кирьяков.