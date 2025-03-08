Семак высказался о проявлении расизма в матче «Факел» – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0) сказал, что поведение болельщиков воронежцев не красит ни страну, ни город.

– Коротко по игре: она для нас сложилась благоприятно. Мы забили два гола, и удаление позволило нам достаточно уверенно контролировать игру.

Но омрачило все поведение болельщиков: уханье, обзывание футболистов макаками. Даже один из игроков изображал макаку на поле. Конечно, это омрачило мое впечатление.

Я надеюсь, что Fan ID для того и вводили, чтобы всех тех людей, которые ухали и обзывали макаками футболистов нашей команды, дисквалифицировали если не пожизненно, то хотя бы на какой-то срок, чтобы таких людей больше не было на стадионах. Если это произойдет, значит, Fan ID работает.

Мне как человеку неприятно такое поведение. Всегда приятно приезжать в Воронеж, здесь хорошая поддержка, люди приходят, но та кучка людей, которые позволяют себе на расовой почве обзывать людей из-за их цвета кожи…

Думаю, это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают. Конечно, этот факт меня очень расстроил.

– Сергей Богданович, в продолжение темы с удалением. По болельщикам понятна ваша оценка, но все-таки Вендел перед важным матчем так поступил. Вы его осуждаете? Накажете как-то за такое поведение? Должен он был сдержаться? Все-таки идет борьба за чемпионство.

– Он не сдержался, конечно, его это не красит, но ничего демонстративного не было. То, что камера выхватила и обратила внимание… Почему-то другие моменты не показывают, тот же момент, о котором я сказал. Почему не удалили игрока, который изображал обезьяну, скажите, пожалуйста? Странно!

На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Футболист пропустит матч 21-го тура со «Спартаком» в гостях.