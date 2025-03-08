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  • Семак высказался о проявлении расизма в матче «Факел» – «Зенит»

Семак высказался о проявлении расизма в матче «Факел» – «Зенит»

Вчера, 19:43
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0) сказал, что поведение болельщиков воронежцев не красит ни страну, ни город.

– Коротко по игре: она для нас сложилась благоприятно. Мы забили два гола, и удаление позволило нам достаточно уверенно контролировать игру.

Но омрачило все поведение болельщиков: уханье, обзывание футболистов макаками. Даже один из игроков изображал макаку на поле. Конечно, это омрачило мое впечатление.

Я надеюсь, что Fan ID для того и вводили, чтобы всех тех людей, которые ухали и обзывали макаками футболистов нашей команды, дисквалифицировали если не пожизненно, то хотя бы на какой-то срок, чтобы таких людей больше не было на стадионах. Если это произойдет, значит, Fan ID работает.

Мне как человеку неприятно такое поведение. Всегда приятно приезжать в Воронеж, здесь хорошая поддержка, люди приходят, но та кучка людей, которые позволяют себе на расовой почве обзывать людей из-за их цвета кожи…

Думаю, это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают. Конечно, этот факт меня очень расстроил.

– Сергей Богданович, в продолжение темы с удалением. По болельщикам понятна ваша оценка, но все-таки Вендел перед важным матчем так поступил. Вы его осуждаете? Накажете как-то за такое поведение? Должен он был сдержаться? Все-таки идет борьба за чемпионство.

– Он не сдержался, конечно, его это не красит, но ничего демонстративного не было. То, что камера выхватила и обратила внимание… Почему-то другие моменты не показывают, тот же момент, о котором я сказал. Почему не удалили игрока, который изображал обезьяну, скажите, пожалуйста? Странно!

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Футболист пропустит матч 21-го тура со «Спартаком» в гостях.

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Футболист пропустит матч 21-го тура со «Спартаком» в гостях.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Семак Сергей
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Комментарии (15)
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Спартачище
1741452640
симка просто ссыт играть со Спартаком без главного уголька Вот и готовит своих фонадов к унижению
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Кронштадт65
1741453238
пугали факелом, дескать орлы, а на деле ничего особенного. раскатали в легкую. а вот фанаты не приятно удивили. хотя все закономерно. дебильная фраза ЗЕНИТ по..... далее по тексту тоже впервые прилетела из воронежа. ДЕБИЛЫ!!!!!
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Тинез Розоп
1741453610
Даёшь Fan ID в пять раз строже…
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russkiisergei
1741453726
всё правильно!!! зенит - ПОЗОР Российского футбола!!!
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BarStep
1741453905
Эти недоумки - хряковские. Слышали как дельфина встречали?! Казалось бы, где соболь со своими отношениями со с.винарником и где Воронеж..
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JTherry
1741454043
у Семака проблемы перед матчем со Спартаком, без Вендела игра совсем другая у бом.жей, потому и заверещал про "расизм" и что это такое вообще - "почему не удалили игрока, который изображал обезьяну?" - о каком игроке речь, какой конкретно игрок "изображал обезьяну"..?!)
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sochi-2013
1741454505
Дебилы! Испанский стыд.
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кайрос
1741456192
Придется повторить мой коммент---- А чему тут удивляться.В России полно расистов нациков.Еще в 2011 в Роберто Карлоса,Халка и других, бананы кидали. Вот и здесь всякие айболиды и прочие russkiisergei расизм и нацизм пихают.
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кайрос
1741456204
Придется повторить мой коммент---- А чему тут удивляться.В России полно расистов нациков.Еще в 2011 в Роберто Карлоса,Халка и других, бананы кидали. Вот и здесь всякие айболиды и прочие russkiisergei расизм и нацизм пихают.
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Айболид
1741459813
Обиженная зенитовцами свиноматка "пердачище"(чей то бот) , визжит нонче за десятерых . От сего действа чертовски стыдно за свинарник .
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