Тренер «Факела» назвал ключевой момент матча с «Зенитом»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов удаление Вячеслава Якимова ключевым моментом в домашнем матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

– Есть эпизод в этом матче, который сильно повлиял на ход игры?

– Скажу в целом об игре. Нам сегодня не хватило агрессии, планировали по‑другому играть, нужно с этим разобраться. «Зенит» так мощно начал или с нашим состоянием что‑то было не так, потому что дома так играть с первых минут мы не планировали.

Нам не хватило выигранных единоборств, в первые 15–20 минут мы были слишком скромными. Естественно, когда ты получаешь удаление в первом тайме против «Зенита», это становится ключевым моментом.

– В 11 из 20 матчей «Факел» не забивал. У вас есть этому объяснение?

– Объяснение на поверхности. Чтобы забивать, нужно бить по воротам. На сборах мы в каждом матче забивали, сейчас не получилось. Здесь и сила «Зенита» сказывается, и играть в меньшинстве очень сложно.