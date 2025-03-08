Спортивному директору «Факела» показали красную карточку после матча с «Зенитом»

Главный судья матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) Виталий Мешков показал красную карточку спортивному директору хозяев Кириллу Котову после матча.
Журналист Иван Карпов со ссылкой на очевидцев инцидента сообщил, что Котов сказал арбитру: «Желаю, чтобы в самое ближайшее время ты закончил судить». После этого Мешков показал функционеру «Факела» красную карточку.
В протоколе указано, что Котов в оскорбительной манере высказал несогласие с решениями арбитра.
- На 38-й минуте полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов получил прямую красную карточку за фол на Лусиано Гонду.
- На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям.