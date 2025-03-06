Рассказов озвучил свою версию слива из «Спартака»: «Неприятно было услышать такое от Тедеско»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов вспомнил обстоятельства своего ухода из «Спартака».

Осенью 2020 года его отдали в аренду тульскому «Арсеналу».

Окончательно игрок покинул «Спартак» в январе 2023-го.

27-летний Рассказов – воспитанник московского клуба.

– Как слив из «Спартака» выглядел для тебя?

– Давай по порядку. После ковидной паузы я всегда играл в старте. Накануне матча с «Сочи» – одного из последних в сезоне – Тедеско впервые меня похвалил: «Ты круто прибавил, молодец. Через твой фланг мы классно атакуем».

С «Сочи» сыграл не особо. Тедеско заменил меня на 60-й минуте. Обиделся как-то, может.

– С концами?

– С «Рубином» в последнем туре я вышел в старте. Целую неделю мы с Бакаевым и Зобниным индивидуально занимались с сербским тренером Чепзановичем, готовились к новому сезону – пауза была минимальная.

– Помню, да.

– Перед первой командной тренировкой ко мне подошел Зоба: «Коль, извини. Я, походу, буду наигрываться правым защитником. Так тренер сказал – пока не найдут нового игрока на твое место».

После тренировки меня вызвал к себе Тедеско: «Ты играть не будешь. Контракт заканчивается, не можем на тебя рассчитывать».

Еще через пять-шесть туров мне сказали, что я еще и не буду попадать в заявку – народу слишком много. Тогда мы с Мирзовым просто бегали по кругу.

– И тут Джикия пошел выяснять?

– Да, как раз с Зобниным. А я просто повесил голову и ушел. Неприятно было услышать такое от Тедеско. Сейчас бы, наверное, поговорил, расспросил почему. Но тогда подойти не решился.

– Что Тедеско ответил Джикии с Зобниным?

– Если правильно помню слова, которые мне передал Рома – я Тедеско не нравлюсь как футболист, и я ему не нужен.