Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Рассказов озвучил свою версию слива из «Спартака»: «Неприятно было услышать такое от Тедеско»

Рассказов озвучил свою версию слива из «Спартака»: «Неприятно было услышать такое от Тедеско»

Сегодня, 13:30
11

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов вспомнил обстоятельства своего ухода из «Спартака».

  • Осенью 2020 года его отдали в аренду тульскому «Арсеналу».
  • Окончательно игрок покинул «Спартак» в январе 2023-го.
  • 27-летний Рассказов – воспитанник московского клуба.

– Как слив из «Спартака» выглядел для тебя?

– Давай по порядку. После ковидной паузы я всегда играл в старте. Накануне матча с «Сочи» – одного из последних в сезоне – Тедеско впервые меня похвалил: «Ты круто прибавил, молодец. Через твой фланг мы классно атакуем».

С «Сочи» сыграл не особо. Тедеско заменил меня на 60-й минуте. Обиделся как-то, может.

– С концами?

– С «Рубином» в последнем туре я вышел в старте. Целую неделю мы с Бакаевым и Зобниным индивидуально занимались с сербским тренером Чепзановичем, готовились к новому сезону – пауза была минимальная.

– Помню, да.

Перед первой командной тренировкой ко мне подошел Зоба: «Коль, извини. Я, походу, буду наигрываться правым защитником. Так тренер сказал – пока не найдут нового игрока на твое место».

После тренировки меня вызвал к себе Тедеско: «Ты играть не будешь. Контракт заканчивается, не можем на тебя рассчитывать».

Еще через пять-шесть туров мне сказали, что я еще и не буду попадать в заявку – народу слишком много. Тогда мы с Мирзовым просто бегали по кругу.

– И тут Джикия пошел выяснять?

– Да, как раз с Зобниным. А я просто повесил голову и ушел. Неприятно было услышать такое от Тедеско. Сейчас бы, наверное, поговорил, расспросил почему. Но тогда подойти не решился.

– Что Тедеско ответил Джикии с Зобниным?

– Если правильно помню слова, которые мне передал Рома – я Тедеско не нравлюсь как футболист, и я ему не нужен.

Еще по теме:
Рассказов раскрыл, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ 3
Экс-спартаковец Рассказов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Я Сашу понимаю» 6
Экс-спартаковец Рассказов – о переходе в «Зенит» или ЦСКА: «У меня нет ограничений» 10
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Рассказов Николай
Рекомендуем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мордаванин
1741258068
вот и правда что недобиток опг ромашка это рома,погоняло зоб))) всехсдал сам в какао ну мент подприкрытием классика))
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1741258701
Я заметил такую закономерность: всегда в команде чем-то недовольны и постоянно сбиваются в разные ОПГ-ромашки только российские игроки, а потом внутри команды начинают мутить воду. Они постоянно кого-то обвиняют, чаще всего тренерский штаб, потом у них виноваты другие легионеры, потом ещё кто-то, и так из раза в раз, но никогда не признаются в том, что просто-напросто не дотягиваются своим уровнем. Если вы все такие хорошие, а все остальное плохие, почему вы в топовых лигах никому не нужны? Эти паспорта их очень расслабили, и они за счёт них всё время требуют к себе особого отношения. По их мнению, в основе они должны играть по прописке, а не по навыкам, которых, как мы видим, ни у кого из них особо нет, за исключением единиц. 
Ответить
Alejandrrro
1741259966
Ну так стал бы играющим тренером в каком-нибудь костромском Спартаке и не сливал бы себя, в чём проблема? Ну или как вариант - предложить свои услуги правого защитника клубу уровня Манчестер Юнайтед, там уж точно разглядели бы твой талант.
Ответить
Skull_Boy
1741261153
Какие версии ты и в КС мешок, где от лавки спасает тебя только паспорт и сыкливость Осинькина
Ответить
алдан2014
1741264620
Не в обиду Рассказову,игрок он так себе. Чем то схож с Кутеповым. Понты есть,выхлопа немного
Ответить
FWSPM
1741269507
как защитник очень слабый ему нужно играть выше
Ответить
alefreddy
1741277577
посредственный игрок
Ответить
timon2401
1741278746
какой же это слив??? дали понять что он не соответствует клубу, что не удивительно, дабы уровень Рассказова тот ещё, если бы не паспорт навряд ли он вообще бы попал в Спартак
Ответить
Главные новости
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
19:57
Хусанов признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в феврале
19:45
3
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Ливерпуля»
19:14
2
Юран прокомментировал возможное расширение ЧМ до 64 команд
18:55
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться
18:28
2
Информация о состоянии Тюкавина после операции в Мюнхене
18:14
4
ФотоДуглас Сантос и Луис Энрике не попали в финальный список сборной Бразилии на мартовские матчи
17:55
14
Жиго готов к возвращению в «Спартак»: «Привязан к очень крутым фанатам»
17:16
14
Количество участников ЧМ могут увеличить до 64
16:54
12
Фанаты «ПСЖ» требуют вернуть Сафонова в основу
16:42
7
Все новости
Все новости
Черданцев высказался о проигранном споре Радимову
19:32
Информация о состоянии Тюкавина после операции в Мюнхене
18:14
4
ФотоДуглас Сантос и Луис Энрике не попали в финальный список сборной Бразилии на мартовские матчи
17:55
13
«Это будет энциклопедия нашей жизни в 1990-00-е годы»: на «Матч ТВ» планируют опубликовать полный архив передачи «Футбольный клуб»
17:48
Мовсисян: «РПЛ была в топ-6 лиг мира»
17:23
2
Жиго готов к возвращению в «Спартак»: «Привязан к очень крутым фанатам»
17:16
14
Фото«Зенит» в марте сыграет с 15-кратным чемпионом Беларуси
16:49
Ненахов: «Если бы не потери очков в матчах с «Химками», «Локо» шел бы на 1-м месте»
16:19
9
Рассказов раскрыл, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
16:13
3
ФотоВпервые опубликованы детские фото Уткина – сегодня Василию исполнилось бы 53 года
15:59
2
Неутешительный для «Спартака» прогноз Генича на матч с «Рубином»
15:48
20
ФотоПервое фото Тюкавина после операции в Мюнхене
15:27
5
Список комментаторов на матчи 20-го тура РПЛ
15:08
4
Денисов: «Детские тренеры в России должны получать 500 тысяч рублей в месяц»
14:58
32
Фото«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
14:51
3
В «Спартаке» назвали потолок зарплат для игроков
14:43
8
Карпин откровенно рассказал, о чем разговаривал с Кахигао на матче «Спартак» – «Оренбург»
14:32
1
Мовсисян назвал причины ухода из «Спартака» в 2016 году
14:24
1
Стало известно, что Селихова не устраивало в «Спартаке»
13:57
5
Андрей Мостовой одним прилагательным описал будущий матч «Зенита» с «Факелом»
13:49
2
Семак ответил на вопрос об участии 33-миллионного новичка «Зенита» в матче с «Факелом»
13:39
10
Рассказов озвучил свою версию слива из «Спартака»: «Неприятно было услышать такое от Тедеско»
13:30
11
Газзаев спрогнозировал, когда российские команды вернут в международные турниры
13:13
3
РФС назначил судей на матчи 20-го тура РПЛ
13:07
3
Экс-спартаковец Рассказов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Я Сашу понимаю»
13:00
6
ВидеоЭкс-жена Тарасова Бузова выложила новые откровенные кадры в купальнике
12:39
5
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
12:36
ФотоГенич опубликовал пост по случаю дня рождения Василия Уткина
12:24
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 