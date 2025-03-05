Тедеев: «Вряд ли кто-то сделает для «Ростова» больше, чем Карпин»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».

Карпин был в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).

Сейчас тренер занят только в сборной России.

В «Ростове» Карпина заменил Джонатан Альба.

– Недавно ваша команда провела контрольный матч с «Ростовом». После игры удалось пообщаться с Валерием Карпиным? Он вам не сообщил о своем решении покинуть клуб?

– Мы пообщались. Но пусть этот разговор все-таки останется между нами. Что касается его ухода, могу сказать одно. То, что Валерий Георгиевич Карпин сделал для «Ростова»... Не побоюсь громких слов, но вряд ли кто-то сделает больше него!

– Даже так?

– Он задал определенный вектор развития, показал ориентиры, создал сильный тренерский штаб. Я почти четыре года отработал в системе «Ростова». И мог убедиться, с каким терпением, мудростью Карпин тренировал команду, все выстраивал. Очень благодарен ему за то, что он сделал для развития футбола в регионе.

– Но почему он ушел?

– Возможно, устал от насущных проблем. Постоянные переезды, логистика. Совмещение постов. Я даже не знаю, когда у него в последний раз был выходной день. Когда команда уходила на небольшие каникулы, он опять садился в автобус, мчался из Ростова в Минеральные Воды или Ставрополь, летел в Москву к сборной. Это какое-то сумасшествие, бешеная нагрузка! Силы человека небезграничны.

– Но почему Карпин принял такое решение за три дня до возобновления сезона?

– Тут может быть много версий. Но самое главное, что Валерий Георгиевич провел сборы и оставил в «Ростове» свой тренерский штаб. Он подготовил команду к весне. Может быть, еще в декабре понимал, что уйдет, но не мог решиться. Однако Карпин не бросил своих игроков, а тренировал их на сборах. Желаю «Ростову» удачи. Это не чужой для меня клуб, не чужой регион. Я трудился там в академии, знаю все возрасты. Видел, как многое сделал для академии Роман Адамов. Потом туда пришел Антон Тупиков и тоже провел колоссальную работу. А во главе всей пирамиды стоял Карпин.