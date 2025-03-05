Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Радимов поделился впечатлениями от новичков «Спартака» Солари и Гарсии

Радимов поделился впечатлениями от новичков «Спартака» Солари и Гарсии

Вчера, 11:06
10

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил игру новичков «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Очень понравился Пабло Солари, и сколько бы критических стрел ни было в адрес Ливая Гарсии, но мне он тоже понравился, заряженный, жeсткий такой на борьбу. Есть чувство, что это усиление», – сказал Радимов.

  • На двух игроков «Спартак» суммарно потратил более 30 миллионов евро.
  • Солари забил «Оренбургу».
  • «Спартак» делит лидерство РПЛ с «Краснодаром» и «Зенитом».

Еще по теме:
Галактионов прокомментировал зимние трансферы «Зенита» и «Спартака» 1
Болельщики массово проклинают Журавеля после его критики Станковича и Бубнова: Тимур ответил 6
Стало известно, запретил ли «Спартак» Зиньковскому играть против команды в 29-м туре 23
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Гарсия Ливай Солари Пабло Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1741162802
Солари переигрывал оппонента на своём фланге,и гол забил,а Гарсии Радимов выдал аванс,ибо никаких особых эффективных(или ярких) действий за этот короткий промежуток времени мы не увидели.Что пока совершенно никак не характеризует ни первого,ни второго.
Ответить
FWSPM
1741163650
Солярис будет разрывать а по гарсии пока непонятно
Ответить
FROLL007
1741166289
Радимов постебался над спартаковским неликвидом.
Ответить
алдан2014
1741172528
Ну,если уж Вадик сказал,тогда да
Ответить
Krics
1741187533
Радимов-бывший игрок сборной,а Мостовой, бывший игрок Спартака,хотя провел два сезона,почему? ихмо.
Ответить
Главные новости
«Зенит» пытался подписать Погба, Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове», результаты 2-го дня 1/8 финала ЛЧ и другие новости
01:50
Алиссон побил два рекорда в матче с «ПСЖ»
01:37
Хвича прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Ливерпуля»
01:30
Только один бразилец делал больше голевых действий в сезоне Лиги чемпионов, чем Рафинья
01:20
Лига чемпионов. «Барселона» вдесятером обыграла «Бенфику» (1:0) в первом матче 1/8 финала
01:00
Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Байер» (3:0) благодаря дублю Кейна
00:57
Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал гостевую победу над «ПСЖ» – 1:0
00:54
4
Защитник «Барселоны» установил антирекорд плей-офф ЛЧ
00:36
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России
00:24
1
ФотоТренера «Лиона», назначенного месяц назад, отстранили до 30 ноября
00:12
Все новости
Все новости
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России
00:24
1
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Вчера, 23:57
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Вчера, 23:57
Галактионов объяснил, в чем успешность нынешнего «Локомотива»
Вчера, 23:35
Мостовой – о получении тренерской лицензии: «Я теперь звезда!»
Вчера, 23:11
12
Андронов – о Соболеве: «Более смешного и жалкого игрока в российском футболе не было никогда»
Вчера, 22:58
9
Карпин назвал самую неприятную новость по итогам 19-го тура РПЛ
Вчера, 22:45
Игорь Денисов: «Если меня кинуть в «Лукойл» и сказать: «Подними прибыль на 20%», – через полгода «Лукойла» не будет»
Вчера, 22:25
7
Экс-спартаковец Рассказов ответил критикам русского рэпа
Вчера, 21:35
7
Ловчев дал совет Карпину насчет Дзюбы
Вчера, 21:09
17
Мостовой отказался работать вместе с Абаскалем
Вчера, 20:51
14
Галактионов прокомментировал зимние трансферы «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:34
1
Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове»
Вчера, 20:20
2
Игорь Денисов объяснил, почему не болеет за «Зенит»
Вчера, 19:57
25
Черданцев оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 19:45
Бабаев раскрыл реакцию Вагнера Лава на предложение вернуться в ЦСКА после завершения карьеры
Вчера, 19:19
1
Мостовой высказался о возможности поработать в «Ростове» после ухода Карпина
Вчера, 19:07
11
Карпин ответил, как его жена повлияла на решение уйти из «Ростова»
Вчера, 18:44
2
Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой»
Вчера, 18:33
1
В «Зените» отреагировали на новость о переговорах с Погба
Вчера, 18:18
11
Мостовой: «Почему я не могу сразу тренировать в РПЛ?»
Вчера, 17:48
10
Карпин – о Сафонове вне состава сборной: «Что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»
Вчера, 17:46
6
Адиев объяснил, почему у «Зенита» «пропала изюминка»
Вчера, 17:43
1
Орещук дал инсайд о внутренних склоках в «Динамо»
Вчера, 17:40
1
Карпин раскрыл, что написал игрокам «Ростова» после их ничьей с «Динамо»
Вчера, 17:36
1
Денисов взбешен, что в академии «Зенита» висело фото Дзюбы
Вчера, 17:32
10
ФотоМостовой выложил первое фото с тренерской лицензией
Вчера, 17:30
6
Бабаев верит в победу ЦСКА в Лиге Европы в ближайшие годы: «Почему нет?»
Вчера, 15:57
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 