Радимов поделился впечатлениями от новичков «Спартака» Солари и Гарсии

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил игру новичков «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).
«Очень понравился Пабло Солари, и сколько бы критических стрел ни было в адрес Ливая Гарсии, но мне он тоже понравился, заряженный, жeсткий такой на борьбу. Есть чувство, что это усиление», – сказал Радимов.
- На двух игроков «Спартак» суммарно потратил более 30 миллионов евро.
- Солари забил «Оренбургу».
- «Спартак» делит лидерство РПЛ с «Краснодаром» и «Зенитом».
Источник: «РБ Спорт»