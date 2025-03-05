Радимов поделился впечатлениями от новичков «Спартака» Солари и Гарсии

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил игру новичков «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Очень понравился Пабло Солари, и сколько бы критических стрел ни было в адрес Ливая Гарсии, но мне он тоже понравился, заряженный, жeсткий такой на борьбу. Есть чувство, что это усиление», – сказал Радимов.