Радимов назвал лучшую команду 19-го тура РПЛ – это не «Спартак»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил лучшую команду 19-го тура РПЛ.

– Ростовчане, получается, порадовали?

– Я думаю, что в этом туре «Ростов» – лучшая команда. По качеству игры, не берем результат, а по качеству, ну, наверное, по мобильности очень хороши.

– Багаж Валерия Карпина, так понимаю, чувствуется?

– Ну как багаж, они же все вместе готовили эту команду. В принципе, ничего удивительного. Я уже не раз говорил о том, что в Ростове отлично готовят команду физически, потому что там работает испанский тренер по физподготовке, а это – лучшая школа, которой нет в России.

И команда Карпина физически всегда выглядит на пять баллов, плюс молодежь там готовят, и она раскрывается. Например, Шанталий, парень молодой, вышел опорного полузащитника играть. Кто-то заметил, что не было Глебова? Ну вот и все. Поэтому команда действительно выглядела замечательно, и чудо, что она не выиграла.