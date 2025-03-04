Кахигао объяснил, почему «Спартак» купил Гарсию

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал зимний трансфер форварда Ливая Гарсии из АЕКа.

«Мы расстались с Шамаром Николсоном и Виллианом Жозе, нам нужна была замена. Мы хотели добавить мощного футболиста, чтобы было больше вариантов впереди. Трансферы Гарсии и Пабло Солари дадут «Спартаку» новые возможности.

Гарсия выступал на разных позициях, в том числе на флангах. Его возраст? Прекрасный. В плане перепродажи 27 лет хуже, чем 21. Но мы подписываем футболиста на несколько лет. За это время он покажет, стоит ли он этих денег. На многие рынки мы не могли зайти, где-то цены взлетели очень сильно», – сказал Кахигао.