Ходжа из «Рубина» описал Россию двумя прилагательными

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа поделился впечатлениями от России.

– В зимнее трансферное окно ряд легионеров не вернулся в российские клубы. У вас зимой не было такой дилеммы?

– Не было дилеммы. Футбол – наша работа, но они приняли такое решение. Честно говоря, не хочу говорить о других.

– Какой увидели Россию за эти полгода?

– Отличная страна, очень красивая. Почти все и везде новое. Где бы я ни оказывался, мне везде комфортно. Я полюбил Россию. Понимаю ли масштабы страны? Я уже увидел, насколько она огромна, но это лишь небольшая часть, так что могу только представлять реальные размеры.

– Какое впечатление произвели русские?

– Очень хорошие люди. Как только я приехал в Россию, мне помогали с любым вопросом. Получал все, что мне было нужно. Если вдруг возникала какая-то проблема, она мгновенно решалась. Могу сказать, что русские очень похожи на хорватов по ментальности.